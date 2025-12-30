Pénzt lopott a kalóz Windowst használóktól a kiberbűnöző

Letartóztattak egy 29 éves litván állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy világszerte 2,8 millió számítógépet fertőzött meg kártevővel. A támadás során a Windows és a Microsoft Office kalóz aktiválására szolgáló KMSAuto eszközbe rejtett kártevőt, amely kriptovalutát lopott a felhasználóktól. A gyanúsítottat Grúziából adták ki Dél-Koreának az Interpol közreműködésével.

A saját pénztárcáiba irányította a szoftverkalózok által elutalt kriptovalutát a kiberbűnöző

Fotó: Alexander Mils / Unsplash

A dél-koreai rendőrség szerint az aktivátorba rejtett kártevő folyamatosan figyelte a vágólapra másolt adatokat, és ha kriptovalutás pénztárca címét detektálta, akkor azt titokban lecserélte a támadó saját címeinek az egyikére, azaz eltérítette az utalás során a kriptovalutát.

A hatóság szerint a férfi aktívan 2020 áprilisa és 2023 januárja között lopott kriptovalutát a kártevővel kiegészített aktivátorával.

Gigantikus pénzt lopott a szoftverkalózoktól a bűnöző

A rendőrség szerint a támadó mintegy 8400 tranzakció során körülbelül 1,7 milliárd dél-koreai won, nagyjából 386 millió forint értékű kriptovalutát lopott el. Az óriási mennyiségű megfertőzött számítógép ellenére az elkövető „csupán” 3100 áldozatot szedett, hiszen a rejtett kártevővel felturbózott aktivátorát használtak csak kicsi százaléka próbált kriptovalutát utalgatni a számítógépén.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a feltörten letöltött szoftverek és az illegális aktivátorok használata komoly kockázatot jelent, az ilyen-olyan bűnözők és ügyeskedők gyakran kártevőket rejtenek el bennük.

