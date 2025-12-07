Az észak-európai Litvánia 2023-ban módosította a szabálysértési törvényét, amelynek eredményeként a Litván Rádió- és Televízióbizottság (LRTK) bírósági eljárás nélkül is megbírságolhatja a kalózkodó polgárokat, elsősorban a filmeket, a zenéket, továbbá a sorozatokat torrentezőkre kell gondolni. A bírság minimum összege 140 euró, de a visszaesők akár 850 eurós csekket is kaphatnak, ilyen sorrendben olyan 53 ezer és 324 ezer forintokról van szó.

Látszólag a litván filmek kalózkodásért a legmérgesebb a hatóság

Fotó: Jonathan Borba / Unsplash

A hatóság nem felejtette el a jogkörét, közleményben tudatta, hogy csak az elmúlt időszakban harminc filmkalózt sújtott bírsággal, miután letöltötték és továbbosztották a Pietinia Kronikas (The Southern Chronicles) című litván filmet.

A polgárok Litvánia két legnagyobb privát torrentoldalának valamelyikén kalózkodták a tavaly megjelent, óriási sikert aratott vígjátékot.

Általában nem reagálnak a hatóság megkereséseire a kalózok

A hatóság beszámolója szerint a lebukott kalózoknak írásos értesítést küld a szabálysértési vádról és eljárásról, lehetőséget biztosít számukra az eljáráson való felszólalásra. A döntő többség viszont nem él ezzel, semmilyen módon sem reagál a hatóság megkeresésére, így a távollétükben szabják ki rájuk a kalózkodásért járó büntetést.

Az LRTK a kalóz oldalak blokkolásával is próbál fellépni a szerzői jogsértések ellen, csak idén 250 webcímet és 700 IP-címet blokkoltatott a bíróságokon a warezolással kapcsolatos tevékenységekben való részvétel miatt.

A hatóság szerint az elmúlt időszakban a kalózkodás csökkenő tendenciát mutatott Litvániában, azonban továbbra is számottevő problémát jelent a jogtulajok számára, így a jövőben is folytatódni fognak a warezolás elleni hatósági fellépések.

