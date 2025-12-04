A csomagunk úton van? Érdemes vigyázni, mert lehet, hogy átverős futárüzenetet kaptunk!

A karácsonyi szezonban mindenki vár valamilyen csomagot: ajándékot, ruhát, játékot, elektronikai eszközt. Emiatt sokkal könnyebb becsapni a vásárlókat. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek teljesen beleillenek a decemberi forgatagba: „sikertelen kézbesítés”, „hiányzó adatok”, „vámkezelés miatt további díj szükséges”, „kérjük erősítsd meg a címet”.

A karácsonyi időszakban mindannyian több csomagot várunk a szokásosnál, a csalók pedig pontosan erre építenek!

Fotó: Origo

A legtöbb ember ilyenkor reflexből kattint, mert úgy érzi, sürgős tennivalója van – a csalók pedig pontosan erre építenek. Az átverések elsődleges célja a bankkártyaadatok megszerzése vagy egy káros program telepítése.

Hogyan néz ki egy hamis futárüzenet?

A hamis értesítések sokszor professzionálisabbak, mint hinnénk. A logók, dizájnok, szövegek akár egy ismert futárcég oldalát is idézhetik. Éppen ezért fontos, hogy ne a külcsínt figyeljük, hanem a részleteket.

A csalók rendszerint néhány száz forintos „pótdíjat” kérnek, hogy rávegyenek a bankkártyaadatok megadására. A rendszer teljesen élethű fizetési oldalt mutat, amely azonban valójában egy adathalász-felület.

A figyelmeztető jelek:

399–999 forintos „kézbesítési” vagy „vámkezelési” díj megfizetésére felszólító üzenet

helytelenül megfogalmazott, idegen nyelvű vagy furcsa szerkezetű szöveg

gyanús domain vagy nem létező aloldal a megnyitott oldalon

túl általános megfogalmazás („a csomag kézbesítése sikertelen”, „adatpótlás szükséges”)

olyan futárcég nevének használata, amelytől nem is várunk csomagot

sürgető, fenyegető hangvétel („azonnal intézkedjünk”, „24 órán belül fizetendő”)

a link nem a szolgáltató hivatalos webcímére mutat

Ha ezek közül akár egy is gyanút kelt, jobb azonnal törölni az üzenetet.

Mi történik, ha mégis rákattintunk?

Ha egy ilyen üzenetre kattintunk, kétféle veszéllyel nézhetünk szembe. Az egyik, hogy egy hamis fizetési oldalra kerülünk, ahol megszerzik a bankkártyaadatainkat. A másik, hogy egy kártékony alkalmazás letöltésére próbálnak rávenni minket, amely később adatlopásra vagy további átverésekre használható.

A csalók különösen decemberben aktívak: ilyenkor több vásárlás történik, így a gyanús tranzakciók is könnyebben elvegyülnek a valódi költéseink között.