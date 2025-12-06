Vigyázz, hamis! – így kerülhetjük el a kamu ajándékokat karácsonykor

A karácsonyi hajrá a hamisítók legjobb időszaka: gyors döntések, időnyomás, ajándékvadászat és tömeges online vásárlás. Ilyenkor rengetegen keresik az olyan népszerű termékeket, mint az okosórák, fülhallgatók, márkás játékok, gamer kiegészítők vagy parfümök, ezért ezekben a kategóriákban különösen magas a hamisítványok aránya. A legtöbb másolat már nem kínai piaci szinten „ordítja” magáról, hogy utánzat – profin fotózott, jól felépített termékoldalakon jelennek meg, pontosan azokon, ahol senki sem számítana rájuk.

Karácsony környékén engedékenyebbek és figyelmetlenebbek vagyunk, sok bűnöző pont erre épít!

Fotó: Origo

A hamis termékek valódi kockázata

A hamis ajándékok nemcsak gyengébb minőségűek, hanem sok esetben veszélyesek is. A különféle elektronikai eszközökben lévő rossz minőségű akkumulátorok túlmelegedhetnek, a parfümök és kozmetikumok ismeretlen összetevőket tartalmazhatnak, a gyerekjátékok pedig nem mennek át biztonsági vizsgálatokon.

Még a látszólag ártatlan hamis ruházati termékek is tartalmazhatnak olyan festékanyagokat, amelyek allergizálhatnak. A kockázat tehát nem csak pénzügyi – egészségügyi és biztonsági kérdés is lehet.

A figyelmeztető jelek: mire figyeljünk, mielőtt kattintunk?

És most jöjjön az egyetlen kötelező felsorolás, amely összegzi a legfontosabb árulkodó jeleket:

piaci ár töredéke – ha valami feltűnően olcsó, szinte biztosan gyanús

– ha valami feltűnően olcsó, szinte biztosan gyanús rossz minőségű termékfotók vagy a márkától eltérő csomagolás

vagy a márkától eltérő csomagolás hibás, sablonos vagy rosszul fordított termékleírás

vagy rosszul fordított termékleírás nincs gyártói garancia , csak egy ismeretlen „webshop garancia”

, csak egy ismeretlen „webshop garancia” túl sok negatív értékelés vagy ellentmondásos vásárlói visszajelzés

vagy ellentmondásos vásárlói visszajelzés furcsa márkanév-variációk (AirPords, Lepin, Nkie stb.)

Hogyan vásároljunk karácsony előtt biztonságosan hamisítványok nélkül?

A legegyszerűbb módszer, ha megbízható eladót választunk, ellenőrizzük a cégadatokat, figyelünk a garanciára, és megnézzük, hogy a termék rendelkezik-e gyártói cikkszámmal. A túl olcsó ajánlatokat érdemes fenntartással kezelni, és ha a fotók vagy a leírás bárhol gyanús, inkább lépjünk vissza a vásárlástól. Az eredeti termékek nemcsak jobb élményt adnak, hanem hosszabb távon sokkal kevesebb problémát okoznak — karácsonyi ajándéknak pedig ez a legfontosabb.