Karácsonyi átverések a neten: így szűrjük ki a hamis webshopokat

A karácsonyi hajrában mindenki gyorsan szeretne ajándékot találni, a csalók pedig pontosan erre játszanak. Az ünnepi szezonban megugrik a frissen létrehozott, egyetlen célra épülő hamis webáruházak száma: ezek néhány nap alatt összeszedik a rendeléseket, majd eltűnnek, mintha sosem léteztek volna.
A leggyakoribb trükk, hogy népszerű, gyorsan fogyó termékeket hirdetnek extrém kedvezményekkel – és pont azokra céloznak, amit karácsonykor mindenki keres: okosórák, fülhallgatók, játékkonzolok, LEGO készletek, parfümök.
A gyanús jelek: így szúrjuk ki a karácsonyi átveréseket és a csaló webshopokat
A hamis webáruházak könnyen felismerhetőrk – ha tudjuk, mire figyeljünk. Bár a dizájn sokszor meglepően profi, több apró jel is leleplezi őket. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb figyelmeztető jeleket.
Az alábbiak közül egyetlen gyanús jel már elég lehet, de ha több is érződik, inkább lépjünk vissza.
- Túl nagy kedvezmény: ha egy laptop 70%-kal olcsóbb a piacinál, az sosem jó jel.
- Friss domain: ha az oldal néhány hete vagy hónapja jött létre, a kockázat nagy.
- Hiányzó vagy fiktív cégadatok: nincs adószám, nincs székhely, nincs impresszum.
- Sablonos vagy gyenge fordítású szövegek: gyakran másolt tartalommal dolgoznak.
- Csak előre utalás: nincs utánvét, nincs biztonságos fizetési opció.
- Nincs valódi ügyfélszolgálat: a telefonszám nem él, az e-mail visszapattan.
- Hamis értékelések: sok rövid, sablonos, túl pozitív visszajelzés.
Ha ezek közül kettőt-hármat is észreveszünk, az oldal szinte biztosan megbízhatatlan.
Miért pont karácsonykor nő meg a veszély?
A válasz egyszerű: az ünnepi rohanásban hajlamosak vagyunk kevésbé alaposak lenni. Sokan december közepén kezdenek el ajándékot rendelni, amikor már számít a gyors szállítás — a csalók pedig erre építenek. A „Biztos megjön karácsonyig!” típusú üzenetek gyakran trükkök: céljuk, hogy lecsapjunk az ajánlatra anélkül, hogy megnéznénk, ki áll a webshop mögött.
Ráadásul a hamis oldalak többsége csak néhány napig működik, majd eltűnik — ekkorra már késő reklamálni. Az is gyakori, hogy a fizetés után semmilyen terméket nem küldenek, vagy hamisítvány érkezik.
Hogyan ellenőrizzük gyorsan a webáruház valódiságát?
Vásárlás előtt pár egyszerű lépéssel kiszűrhetjük a legtöbb csalást. Érdemes megnézni a domain életkorát, ellenőrizni a cégadatokat, beírni a webshop nevét a keresőbe „átverés” vagy „vélemények” kiegészítéssel. Ha a cég nincs bejegyezve a hivatalos adatbázisokban, ha a székhely egy lakótelepi garzon, ha a közösségi média oldalak alig néhány naposak — az mind rossz jel.
A biztonságos fizetés is fontos: a hitelkártyás fizetés visszahívható (chargeback), míg az előre utalásnál sokkal nehezebb visszaszerezni a pénzt.
A csaló webáruházak elleni védekezés kulcsa a tudatosság
Az ünnepi időszak varázsa könnyen elviszi az embert: sietve akarunk jó ajándékot, jó áron. A csalók pedig pontosan erre alapoznak.
Aki viszont figyel a gyanús jelekre, átnézi a cégadatokat, ellenőrzi a domain korát, és nem dől be a túl jó ajánlatoknak, máris sokkal nagyobb biztonságban vásárol.
Az internetes vásárlás karácsonykor lehet kényelmes, gyors és stresszmentes — de csak akkor, ha tudjuk, hogyan szűrjük ki a valódi kockázatokat.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!