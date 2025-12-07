Karácsonyi átverések a neten: így szűrjük ki a hamis webshopokat

Hírlevél
Az ünnepi vásárlási időszak minden évben csúcsra járatja az online csalókat. A karácsonyi átverések közül most a hamis webshopokkal kezdünk, mert ilyenkor ezek az átlagosnál sokkal gyakrabban fordulnak elő.
A karácsonyi hajrában mindenki gyorsan szeretne ajándékot találni, a csalók pedig pontosan erre játszanak. Az ünnepi szezonban megugrik a frissen létrehozott, egyetlen célra épülő hamis webáruházak száma: ezek néhány nap alatt összeszedik a rendeléseket, majd eltűnnek, mintha sosem léteztek volna.

karácsonyi csalás, hacker grinch
Az ünnepi időszakban a karácsonyi csalások is komoly veszélyforrást jelentenek.

A leggyakoribb trükk, hogy népszerű, gyorsan fogyó termékeket hirdetnek extrém kedvezményekkel – és pont azokra céloznak, amit karácsonykor mindenki keres: okosórák, fülhallgatók, játékkonzolok, LEGO készletek, parfümök.

A gyanús jelek: így szúrjuk ki a karácsonyi átveréseket és a csaló webshopokat

A hamis webáruházak könnyen felismerhetőrk – ha tudjuk, mire figyeljünk. Bár a dizájn sokszor meglepően profi, több apró jel is leleplezi őket. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb figyelmeztető jeleket.

Az alábbiak közül egyetlen gyanús jel már elég lehet, de ha több is érződik, inkább lépjünk vissza.

  • Túl nagy kedvezmény: ha egy laptop 70%-kal olcsóbb a piacinál, az sosem jó jel.
  • Friss domain: ha az oldal néhány hete vagy hónapja jött létre, a kockázat nagy.
  • Hiányzó vagy fiktív cégadatok: nincs adószám, nincs székhely, nincs impresszum.
  • Sablonos vagy gyenge fordítású szövegek: gyakran másolt tartalommal dolgoznak.
  • Csak előre utalás: nincs utánvét, nincs biztonságos fizetési opció.
  • Nincs valódi ügyfélszolgálat: a telefonszám nem él, az e-mail visszapattan.
  • Hamis értékelések: sok rövid, sablonos, túl pozitív visszajelzés.

Ha ezek közül kettőt-hármat is észreveszünk, az oldal szinte biztosan megbízhatatlan.

Miért pont karácsonykor nő meg a veszély?

A válasz egyszerű: az ünnepi rohanásban hajlamosak vagyunk kevésbé alaposak lenni. Sokan december közepén kezdenek el ajándékot rendelni, amikor már számít a gyors szállítás — a csalók pedig erre építenek. A „Biztos megjön karácsonyig!” típusú üzenetek gyakran trükkök: céljuk, hogy lecsapjunk az ajánlatra anélkül, hogy megnéznénk, ki áll a webshop mögött.

Ráadásul a hamis oldalak többsége csak néhány napig működik, majd eltűnik — ekkorra már késő reklamálni. Az is gyakori, hogy a fizetés után semmilyen terméket nem küldenek, vagy hamisítvány érkezik.

Hogyan ellenőrizzük gyorsan a webáruház valódiságát?

Vásárlás előtt pár egyszerű lépéssel kiszűrhetjük a legtöbb csalást. Érdemes megnézni a domain életkorát, ellenőrizni a cégadatokat, beírni a webshop nevét a keresőbe „átverés” vagy „vélemények” kiegészítéssel. Ha a cég nincs bejegyezve a hivatalos adatbázisokban, ha a székhely egy lakótelepi garzon, ha a közösségi média oldalak alig néhány naposak — az mind rossz jel.

A biztonságos fizetés is fontos: a hitelkártyás fizetés visszahívható (chargeback), míg az előre utalásnál sokkal nehezebb visszaszerezni a pénzt.

A csaló webáruházak elleni védekezés kulcsa a tudatosság

Az ünnepi időszak varázsa könnyen elviszi az embert: sietve akarunk jó ajándékot, jó áron. A csalók pedig pontosan erre alapoznak.

Aki viszont figyel a gyanús jelekre, átnézi a cégadatokat, ellenőrzi a domain korát, és nem dől be a túl jó ajánlatoknak, máris sokkal nagyobb biztonságban vásárol.

Az internetes vásárlás karácsonykor lehet kényelmes, gyors és stresszmentes — de csak akkor, ha tudjuk, hogyan szűrjük ki a valódi kockázatokat.

