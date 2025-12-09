Vigyázat! Akár tüzet is okozhatnak a rossz minőségű karácsonyi fények!

Decemberben a fényfüzérek szinte a lakás minden pontjára felkerülnek: az ablakba, a könyvespolcra, a fenyőfára, sőt egyre több család a gyerekszoba dekorációjába is beépíti őket. A kedves, meleg fények mögött azonban gyakran olyan műszaki kockázatok rejtőznek, amelyekről kevesen tudnak. A tűzoltóság statisztikái szerint a téli időszakban több tűzeset is visszavezethető hibás karácsonyi fényfüzérekre vagy túlmelegedő adapterekre.

A karácsonyi fényfüzérek és dekorációk meghitt hangulatot teremtenek, de a rossz minőségű és hamisított termékek komoly tűzveszélyt jelentenek

A vásárlásnál érdemes elsőként a tanúsítványokat ellenőrizni. A CE-jelölés azt mutatja, hogy a termék megfelel az európai biztonsági előírásoknak, de sajnos ezt gyakran hamisítják. Érdemes figyelni a gyártói adatokra, elérhetőségre, és kerülni azokat a díszeket, amelyek csomagolása gyanúsan általános vagy márkajelzés nélküli.

Ezt a CE-jelölést keresse! Ha ez nincs a termék dobozán és a csatlakozón, akkor kerülje el messziről!

A karácsonyi fények a szoba díszei lehetnek, de vigyázzunk velük!

Beltéren különösen figyelni kell arra, hogy a fényfüzérek ne érintkezzenek gyúlékony anyagokkal. A gyakran használt textil- vagy papírdekorációk könnyen meggyulladhatnak, ha az izzók túl közel kerülnek hozzájuk. Bár a modern LED-es fények kevésbé melegszenek, a transzformátor vagy a vezérlődoboz még mindig veszélyforrás lehet, főleg ha szellőzés nélküli helyre tesszük.

A legfontosabb szabály: soha ne hagyjuk bekapcsolva a világítást, ha elmegyünk otthonról vagy lefekszünk aludni.

A legtöbb tűzeset éjszaka történik, amikor nincs, aki időben észrevegye a problémát. Egy egyszerű időkapcsoló vagy okos dugalj rengeteg kockázatot csökkenthet.

A biztonságos karácsony tehát a tudatos választással kezdődik. Egy jó minőségű fényfüzér hosszú évekig használható, és az ünnepi hangulat sem válik veszélyforrássá.

