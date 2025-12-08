Így kerüljük el, hogy a karácsonyi fények áramütést okozzanak otthon

A karácsonyi kültéri fények eredetileg arra szolgálnak, hogy a ház homlokzata vagy a kert ünnepi fénybe boruljon. A látvány gyönyörű, ám a kint működő elektromos díszeknek sokkal többet kell kibírniuk, mint beltéri társaiknak. A hideg, a nedvesség, az UV-sugárzás és a szél mind extrém terhelést jelentenek – és ha egy fényfüzér vagy adapter nem képes ezeknek ellenállni, könnyen áramütést vagy zárlatot okozhat.

A biztonságos kültéri karácsonyi világítás titka a minőségi, időjárásálló megoldásokban rejlik.

Első lépésként mindig ellenőrizzük az IP-védettségi besorolást. Az IP44 az alap, de ha havas vagy nagyon csapadékos idő várható, az IP65 is indokolt lehet. Ha a csomagoláson nincs feltüntetve IP-érték, biztosak lehetünk benne, hogy a dísz nem kültéri használatra készült, bármennyire is annak próbálják eladni.

Nagyon fontos a kábelek minősége is. A kültéri fények vezetékei vastagabb szigetelést kapnak, nem véletlenül. A vékony, puha, „gumiszerű” kábelek gyakran már az első hideg éjszakán megrepedeznek. A beázás pedig percek alatt meghibásodást okozhat: a víz a csatlakozóba jutva életveszélyt jelent.

Érdemes jó minőségű, kültéri használatra hitelesített hosszabbítót és elosztót választani. Ezek tömítetten zárnak, így nem jut be a nedvesség. Sok hibát okoznak a kertben fekvő, lazán illesztett hosszabbítók, amelyekbe beleolvad a hó vagy az eső – ezek komoly kockázatot jelentenek.

A karácsonyi fények szépek, de veszélyesek is lehetnek

A kültéri dekorációt soha ne telepítsük vizes felületre, és ne érintkezzen fémkorláttal vagy esőcsatornával. A fém nagyszerűen vezeti az áramot, így egy hirtelen hiba esetén az egész felület veszélyessé válhat.

