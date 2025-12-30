Ha elege van a télből: Kenyába indít közvetlen járatot az IBUSZ

Elindult az IBUSZ első közvetlen charterjárata Kenyába, amely mérföldkőnek számít a hazai szervezett utazások történetében. A Budapestről induló járatot a Smartwings üzemelteti, heti rendszerességgel, márciusig tartó téli szezonban. A mintegy 9 és fél órás repülési idővel számoló, 180 férőhelyes charter lehetővé teszi, hogy az utazók átszállás és hosszadalmas várakozás nélkül érkezzenek meg Afrika egyik legsokszínűbb országába.

Közvetlen charterrel Afrikába: Kenyába indít járatot az IBUSZ

Fotó: ACSAI_MIKL6S

Ez a közvetlen összeköttetés nemcsak kényelmi szempontból jelent előrelépést, hanem abban is, hogy Kenya eddig sokak számára „bonyolult” vagy nehezen elérhető úti célnak számított. A charterjárat megjelenésével a szafari és az óceánparti pihenés kombinációja mostantól jóval több magyar utazó számára válik reális téli alternatívává.

A klasszikus afrikai szafari hazája kenyában

Kenya neve egyet jelent az afrikai szafarival. Az országban található nemzeti parkok és vadrezervátumok a világ legismertebb természetvédelmi területei közé tartoznak, ahol a vadon élő állatok természetes közegükben figyelhetők meg. A kínálat egyik kiemelt eleme a Tsavo Nemzeti Park, amely lenyűgöző méretével, változatos tájaival és gazdag élővilágával vált világhírűvé.

A szafari során olyan ikonikus állatokkal találkozhatunk, mint az oroszlánok, elefántok, zebrák vagy zsiráfok, miközben a vöröses föld, a szavannák és a hegyvonulatok látványa különleges atmoszférát teremt. Ezek az élmények nem állatkertekhez vagy mesterséges környezethez kötődnek, hanem valódi, természetes élőhelyeken zajlanak, ami sok utazó számára életre szóló tapasztalatot jelent.

Kinek szól az új kenyai kínálat?

Az IBUSZ kenyai kínálata kifejezetten azoknak szól, akik egzotikus úti célra vágynak, de fontos számukra a jól szervezett, biztonságos utazás. A programok között egyaránt megtalálhatók az all inclusive tengerparti szállodák és az aktívabb, körutazással egybekötött szafariélmények. A magyar nyelvű idegenvezetéssel kísért utak külön előnyt jelentenek, hiszen így az utazók nemcsak látják, hanem meg is értik az ország természeti és kulturális sajátosságait.