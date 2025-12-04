Revolut: itt az új funkció, ami megmenthet

Fontos fejlesztést tett elérhetővé a hazánkban is rendkívül népszerű Revolut a mobilappjában, már bekapcsolható benne a kényszerítés esetére kitalált utcai üzemmód. Ez helyalapú extra védelmet kínál arra az esetre, mikor a bűnözők arra kényszerítik a megtámadott ügyfeleket, hogy hagyják jóvá a számlájukról való pénzutalást a Revolut appban.

A kényszerítéses utalások megakadályozása érdekében extra késleltetést ad a pénzküldéshez a Revolut utcai módja

Fotó: Revolut

A fintech cég szerint az utcai üzemmód aktiválásakor az ügyfelek biztonságos helyeket állíthatnak be maguknak. A biztonságos helyeken kívül tartózkodva az utcai mód magától aktiválódik, és a korábban meghatározott limit feletti átutalásokat további azonosítási lépésekkel és 1 órás késleltetéssel védi.

Ez elég lehet arra, hogy a megtámadott mobilozók visszavonják a kényszer hatására jóváhagyott utalásokat.

Pár koppintás a kényszerítés elleni védelem bekapcsolása

A Revolut szerint a funkció aktiválásához a profil Biztonság menüjében aktiválni kell a Vagyonvédelmet, majd az átutalási limit beállítása után bekapcsolható lesz az Utcai üzemmód. Ennek az élesítésekor adhatóak meg a megbízható helyek.

