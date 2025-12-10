Ez a mobilfunkció megmentheti a pénzünket a bankban, ezért soha ne kapcsoljuk ki!

A jelszólopás ma már mindennapos jelenség. Adatszivárgások, adathalász oldalak és kártevők segítségével támadók tömegesen jutnak hozzá belépési adatokhoz. Egy ellopott jelszóval pedig pillanatok alatt átvehetik az irányítást egy fiók felett, legyen szó levelezésről, közösségi médiáról vagy banki alkalmazásról. A kétlépcsős azonosítás (2FA) lényege, hogy a jelszó mellett egy második tényezőt is kér. Ez lehet egy egyszer használatos kód, biometrikus azonosítás vagy egy másik eszköz jóváhagyása. Így hiába kerül illetéktelen kézbe a jelszó, önmagában még nem elég a belépéshez.

Kényelmetlennek tűnik, de életmentő lehet a kétlépcsős azonosítás.

Mi történik, ha kikapcsoljuk a kétlépcsős azonosítást?

Ha a 2FA ki van kapcsolva, a fiók védelme egyetlen pontra szűkül. Ez a pont pedig gyakran a leggyengébb láncszem. Egyetlen rossz kattintás vagy hamis e-mail elég lehet ahhoz, hogy valaki hozzáférjen a teljes digitális életünkhöz.

A kétlépcsős azonosítás nem tökéletes, de nagyságrendekkel megnehezíti a támadók dolgát. Ezért ezt a funkciót nem kényelmi, hanem biztonsági beállításként érdemes kezelni.

Összegzés

A kétlépcsős azonosítás néhány másodperc pluszt jelent belépéskor, de órákat, napokat vagy akár éveket spórolhat meg adatvesztés és fiók-visszaszerzés esetén. Ez az a funkció, amelyet nem optimalizálni, hanem következetesen használni kell.

