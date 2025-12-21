Brutálisat drágult a népszerű kézikonzol

Csak azért is drágult még idén egyet a videójátékokkal való szórakozás, az otthoni konzolnak szánt Steam Machine-t jövőre piacra dobó Valve előzetes bejelentés nélkül, csendben megszüntette a Steam Deck kézikonzol legolcsóbb változatának a forgalmazását.

Mostantól 569 eurónál kezdődik a legolcsóbb Steam Deck kézikonzol

Fotó: Georgiy Lyamin / Unsplash

Ez elsőként az amerikai vásárlóknak tűnt fel, de Magyarországon is ugyanez a helyzet: elfogyott és nem lesz többé újonnan megvásárolható az LCD kijelzős és 256 GB háttértárú Steam Deck.

Megjegyzés: A 256 GB-os LCD-s Steam Deck modellt fokozatosan kivezetjük. Miután elfogy, többé nem lesz kapható. Továbbra is folyamatosan fogunk támogatást nyújtani az LCD-s Steam Deckhez

– olvasható a Nintendo Switch utáni legnépszerűbb kézikonzol termékoldalán.

Lényegében 150 euróval nőtt a kézikonzol kezdőára

Ennek megfelelően mostantól kezdve a legolcsóbb újonnan rendelhető Steam Deck modell az OLED kijelzős és 512 GB háttértárral szerelt változat, ám ez 150 euróval drágább, olyan 220 ezer forintnak megfelelő 569 eurót kér érte a Valve.

Hírünk írásáig a Valve nem indokolta a lépést, de nem lenne meglepő, amennyiben a memóriachipek piacán kialakult válsághoz lenne köze a legolcsóbb modell kivezetésének.

További rossz hír, hogy momentán hivatalosan felújított és minősített Steam Deckek sem érhetőek el, így legfeljebb a klasszikus használtpiacon lehet elérhetőbb áron megvásárolni a kézikonzolt.

A témánál tartva egy másik sokkoló hír is érkezett a hétvégére: olyan drágák lettek a Sony, a Microsoft, továbbá a Nintendo konzoljai, hogy beszakadtak novemberben az amerikai eladásaik, három évtizede nem fogyott ennyire kevés játékkonzol az országban.

