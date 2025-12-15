Veszélyben a karácsony? – kibertámadás érte a magyar áruházláncot

Aggasztó hírrel lepte meg hétfő délelőtt a magyar vásárlókat a Rossmann áruházlánc, tájékoztatása szerint súlyos kibertámadás érte. A beszámolója alapján a problémát azonnal érzékelték és megkezdődött a kivizsgálása, nemzetközi szakértők bevonásával. A rendkívüli állapot nem érinti a vállalat fizikai üzleteinek a nyitva tartását és működését, azonban több informatikai rendszert is lekapcsoltak.

Az üzletek nyitva vannak, de a kibertámadás miatt a kuponozás elmaradhat a kasszánál

Fotó: MTI - Róka László

A kibertámadás miatt a Rossmann webáruházában jelenleg nem lehet rendeléseket leadni, továbbá a Rossmann+ mobilapp bizonyos funkciói sem érhetőek el.

A kuponközpontos kedvezmények és a költési egyenleg nem működik, ami kényelmetlenséget és akár plusz kiadást is okozhat a vásárlók számára.

A vállalat dolgozik a helyzet megoldásán, a vevőktől elnézést kér a kellemetlenségért.

Nem világos a kibertámadás jellege

A Rossman egyelőre nem adott tájékoztatást a kiberbiztonsági incidens jellegéről, azaz nem tudni, hogy klasszikus hackelés vagy zsarolóvírusos támadás áldozatává vált-e. Ezen túlmenően hírünk írásakor az sem volt világos, hogy kiszivárogtak-e vevői adatok.

Ennek kapcsán annyi olvasható az áruházlánc tájékoztatásában, hogy „Vállalatunk számára a vásárlói adatok védelme a legfontosabb", ami alapján nem zárható ki a Rossmann+ appba regisztrált vevők adatainak illetéktelen kezekbe kerülése.

