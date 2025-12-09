Olyan laptop érkezik, amitől mindenkinek el fog állni a szava

Hírlevél
Egy friss iparági értesülés szerint a Lenovo egy olyan gamerlaptopon dolgozik, amely gombnyomásra vízszintesen nyújtható OLED kijelzőt kap. A technológia célja, hogy a játékosok hordozható gépen is megkapják az ultraszéles kijelzők kényelmét.
laptopultrawidejáték

A Lenovo már többször kísérletezett újfajta kijelzőtechnológiával és ThinkBook Plus Gen 6 személyében már forgalomba is hozott egy  olyan laptopot, amelynek beépített mechanizmusa függőlegesen kinyújtja a képernyőt, így több hely áll rendelkezésre rajta a gépeléshez és a görgetéshez. Úgy tűnik, a következő lépés a rugalmas, vízszintesen szétnyíló OLED panel lehet. A nyújtható kijelző előnye, hogy a laptop normál állapotban kompakt és hordozható, de egy mozdulattal szélesebb, ultrawide, 21:9-es formátumú felületet ad. Így egyetlen eszköz képes kiváltani a külön monitorral járó asztali élményt.

Érkezhet a Lenovo Legion Pro víszintesen nyújtható kijelzővel.
Érkezhet a Lenovo Legion Pro víszintesen nyújtható kijelzővel. Kép: Windows Latest

A koncepció különösen a gamerek számára érdekes, hiszen sok modern játék széles képarányon mutatja a legjobb részletességet. Az ultrawide felület ráadásul munkára, videószerkesztésre és többablakos feladatokra is rendkívül kényelmes.

Mit tudhat majd a nyújtható kijelző?

A kiszivárgott információk szerint a kijelző alaphelyzetben 16 hüvelyk körül lehet, amely kinyitva szélesebb, 21:9-hez közeli képarányt biztosít. A panel OLED technológiára épül, így erős kontrasztot, magas fényerőt és gyors képfrissítést ígér.

A pletykák alapján a Lenovo a gamer kategóriához illő hardvert tervez a gépbe. Az új generációs processzorok és az RTX széria egyik következő modellje lehet benne, ami biztosítja, hogy a szélesebb kijelzőterületet a gép teljesítménye is kiszolgálja.

A gyártó célja várhatóan az, hogy a laptop hordozható maradjon, de kibővített kijelzőjével akár teljes értékű asztali élményt adjon.

Miért lehet ez a technológia áttörés?

A laptopok egyik legnagyobb kompromisszuma a kijelző mérete. A nagy panel nehéz és kevéssé hordozható, a kicsi viszont korlátozza a munkát és a játékot. A nyújtható kijelző ezt a dilemmát oldaná fel: kis méret szállítás közben, nagy felület használat közben.

A technológia előnyei többek között a következők lehetnek

  • hordozhatóság monitor nélkül
  • nagyobb látómező játékoknál
  • kényelmesebb videó- és képszerkesztés
  • hatékonyabb multitasking
  • prémium OLED képminőség

Ez egy olyan fejlesztés, amely a laptopok formáját és szerepét is újragondolhatja.

Mit nem tudunk még?

Sok részlet továbbra is bizonytalan. Nem ismert, mennyire lesz tartós a nyújtható mechanika, milyen élettartamot garantál a gyártó, vagy hogyan alakul majd a végleges kijelzőfelület mérete.

Az sem világos még, mennyibe kerül majd a modell, és mikor jelenhet meg kereskedelmi forgalomban., de a nemrég piacra dobott felfelé nyújtható kijelzős modell 1,8 milliós árcédulát kapott.

Az iparági források szerint a Lenovo 2026 elején, nagy technológiai eseményen mutathatja be a modellt, de hivatalos megerősítés egyelőre nincs.

 

Miért érdemes figyelni a fejleményeket?

A nyújtható kijelző technológiája a következő évek egyik kiemelt iránya lehet. Ha a Lenovo valóban gamerlaptopban is megvalósítja, az alapjaiban formálhatja át azt, ahogyan a hordozható számítógépeket használjuk. A gamerpiac mindig fogékony az újításokra, és a nagyobb képernyőt hordozhatóság mellett biztosító megoldás könnyen lehet, hogy kategóriát teremt.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

