A kínai mobilgyártók állva hagyják az Apple-t

Az Apple évek óta uralja a prémium mobilpiacot, de a mesterséges intelligencia területén egyre több jel utal arra, hogy lemaradásba került. A kínai gyártók – köztük az Oppo, a Vivo, a Xiaomi és a Huawei – pontosan ezt a gyengeséget érzik meg, és minden eddiginél agresszívebben építik AI-stratégiájukat.

Kínai mobilgyártók előznek az AI-versenyben – és az Apple bajban lehet

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Az okostelefon-piac új korszaka a mesterséges intelligenciáról szól: arról, ki tud valódi, működő és látványos AI-funkciókat építeni a telefonokba. Ebben a harcban az Apple eddig óvatos maradt, és ez a visszafogottság most visszaüthet. A kínai gyártók ugyanis – évek után először – olyan területen lépnek előre, ahol nem az Apple diktálja az irányt.

Apple: óriási erő, lassú AI-forradalom

Bár az Airt kivéve az iPhone továbbra is a világ egyik legnépszerűbb készüléke, az Apple mesterségesintelligencia-stratégiája hosszú ideje kritika alatt áll. A Siri fejlődése lassú, a nagy nyelvi modellek integrálása késik, és a vállalat inkább a hardverre, mint az MI-alapú élményekre támaszkodott.

A világ azonban közben továbblépett: a felhasználók már nem csupán erős processzort, hanem valódi AI-funkciókat várnak el – olyat, ami megkönnyíti a mindennapokat. Ebben a versenyben pedig a kínai gyártók eddigre nagy előnyt építettek.

Kína válasza: gyors, kreatív, látványos AI-megoldások

A kínai mobilgyártók az elmúlt évben szinte egyszerre léptek rá a gázra az AI-fejlesztésekben. Nemcsak hogy saját nagy nyelvi modelleket fejlesztenek, de villámgyorsan integrálják őket készülékeikbe.

Mit kínálnak jelenleg?

Xiaomi: valós idejű AI-fotójavítás, intelligens portré-generálás, telefonon futó miniatűr nyelvi modell.

valós idejű AI-fotójavítás, intelligens portré-generálás, telefonon futó miniatűr nyelvi modell. Oppo / OnePlus: AI-alapú videójavítás, zajmentesítés és valós idejű tárgyfelismerés.

AI-alapú videójavítás, zajmentesítés és valós idejű tárgyfelismerés. Vivo: professzionális AI-kamerarendszer, amely felismeri a fényviszonyokat és automatikusan optimalizál.

professzionális AI-kamerarendszer, amely felismeri a fényviszonyokat és automatikusan optimalizál. Huawei: az amerikai korlátozások ellenére is saját AI-chipeket és modelleket fejleszt, hatalmas tempóban.

Ezek a megoldások már ma ott vannak a telefonokban – teljesen működő formában. A gyártók gyorsabban fejlesztenek, bátrabban kísérleteznek, és kevésbé kötődnek egy szigorú rendszerhez, mint az Apple.