Csúszhat a következő generációs konzolok megjelenése

Piaci elemzők szerint veszélybe került a következő generációs konzolok piacra dobása, az elméletileg 2026 elején érkező Steam Machine és az eddig 2027 őszére várt PlayStation 6 és Xbox is bajban van. A helyzet mögött a megvadult chipárak állnak, a Sony és a Microsoft konzoljaiba annyi rendszermemóriát és háttértárat kellene tenni, hogy még a jelenlegi generációs elődeikhez képest is akár több száz dollárral drágábbak lehetnének.

Látszólag a gamerek java sem bánná az új konzolok kiadásának az elcsúsztatását

Ez katasztrófának hangzik, hiszen idén novemberben utoljára harminc éve látott mélypontra estek az Egyesült Államokban a játékkonzolok eladásai. A fekete péntekes és kiberhétfős hónapban való borzasztó szereplésük alapján egyértelmű, hogy a nem keménymagos gamerek és a szülők már a jelenlegi 500-600 dolláros konzolárakat is sokallják, pattanásig van feszítve a húr az árazásuk tekintetében.

Csúszhat az új konzolok megjelenése

Az elemzők szerint az őrült chipárak miatt a Sony és a Microsoft a következő generációs PlayStation és Xbox piacra dobásának elhalasztása mellett dönthetnek, hiszen sem számukra, sem pedig a játékfejlesztők számára sincs értelme annak, hogy eladhatatlan konzolok legyenek a kereskedelemben.

Mindezek tetejébe jó eséllyel a gamerek java sem bánná a halasztást: a konzolos játékosok tovább élvezhetnék a meglévő gépeiket, plusz a játékok számítógépes változatainak a gépigénye sem durranna el hirtelen az új konzolokra szánt játékok befutása miatt.

Az utóbbi fontos tényező, a konzolos gamereknél ugyanis már csak a számítógépes játékosok vannak nagyobb bajban. Az érintettek kínjukban már két-három generációval elavult hardvereket vesznek újonnan, hogy kinyöghető büdzséből legyen olyan PC-jük, amin élvezhetően elfutnak a legújabb játékok.

