Új korszak kezdődik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnál

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és az állam közötti új megállapodás egyik legfontosabb eleme a huszonöt évre szóló keretrendszer, amely 2050-ig biztosítja a kutatóhálózat működésének kiszámíthatóságát. Ennek részeként külön közfeladat-finanszírozási szerződés született a 2026 és 2031 közötti időszakra. Ez a hatéves megállapodás összesen 523 milliárd forintnyi forrást biztosít a HUN-REN számára, ami jelentős léptékű és hosszabb távon tervezhető működést tesz lehetővé.

Huszonöt évre kijelölt pálya: új korszak kezdődik a magyar kutatási hálózatnál

A finanszírozás ütemezetten növekszik: 2026-ban már közel 77 milliárd forint áll rendelkezésre, majd 2027-től az éves összeg meghaladja a 89 milliárd forintot. A források egy része teljesítményhez kötötten érkezik, ami új szemléletet hoz a kutatási rendszer működésébe.

Teljesítményelvárások számokban

A megállapodás nem pusztán pénzügyi biztonságot nyújt, hanem konkrét célokat is meghatároz. A következő években a HUN-REN-től évente több mint száz szabadalom, több tucat új vállalkozás és jelentős külső bevétel elérése várható el. Emellett hangsúlyos cél a publikációs teljesítmény javítása, különösen a nemzetközileg jegyzett, magas presztízsű tudományos folyóiratokban megjelenő tanulmányok számának növelése.

A kutatói utánpótlás is kiemelt szerepet kap. A cél az, hogy évente több ezer középiskolás diák és több száz doktorandusz kapcsolódjon be a HUN-REN mindennapi munkájába, erősítve ezzel a hazai tudományos bázist.

Kiemelt kutatási területek

Az új finanszírozási rendszer meghatározza azokat a területeket is, amelyek stratégiai szempontból kiemelt jelentőségűek. Ezek közé tartozik az egészséges élet támogatása, a digitális átmenet, az energia- és környezetbiztonság, valamint a biztonság és védelem kérdésköre. Ezek azok a területek, ahol a tudományos eredmények közvetlenül hozzájárulhatnak a gazdasági és társadalmi fejlődéshez.

Új működési modell a kutatás és innováció szolgálatában

A megállapodás egy olyan egységes, mérhető és ösztönző rendszert hoz létre, amely egyszerre támogatja a kutatói kiválóságot, az innovációt és a nemzetközi együttműködéseket. A cél, hogy a kutatási eredmények ne csak megszülessenek, hanem gyorsan hasznosuljanak is, akár ipari együttműködések, akár új vállalkozások formájában.