Ez fájni fog! Drágulnak a telefonok és laptopok is

A memóriapiacon beláthatatlan feszültség keletkezett, mivel az AI-cégek — adatközpontjaikhoz szükséges DRAM és high-bandwidth memória miatt — rekordmennyiségű rendelést adtak le. A nagy gyártók, mint a Samsung vagy az SK Hynix, ezért részben átálltak az AI-szerverek kiszolgálására, így a hagyományos felhasználóknak szánt memóriából sokkal kevesebb jut. Ez a folyamat globálisan okoz RAM-hiányt és árrobbanást A laptopok, mobilok és egyéb készülékek terén is.
Az eredmény drasztikus: néhány hónap leforgása alatt átlagosan 500-800 százalékkal nőttek a memória modulok árai. Egyes 32 GB-os DDR5 készletek ára már többszörösére emelkedett azokhoz képest, mint amit néhány hónappal korábban fizettek érte. A hiány nem áll meg: az iparági szakértők szerint a szűkösség egészen 2027-ig is tarthat, hacsak nem növelték meg látványosan a gyártókapacitást.
Kik érzik meg legjobban az emelkedést?
A szűkös kínálat és magas árak elsősorban azoknak fájnak, akik PC-t, laptopot vagy játékkonzolt szeretnének venni. A moduláris PC-gyártók már áremeléseket jelentettek be: az általuk kínált gépek ára november–december folyamán átlagosan 10-20 százalékkal nőtt.
De nem csak a PC-k, laptopok, hanem a okostelefonok, konzolok, SSD-k és más elektronikai eszközök is megdrágulhatnak — mivel a RAM az egyik legfontosabb, minden eszközbe beépített komponens. Azok a vállalatok, amelyek eddig olcsóbb memóriával vagy kisebb tárhellyel dolgoztak, most kénytelenek árat emelni, ha megtartsák a gyártást.
Mi váltotta ki a krízist?
A kiváltó ok elsősorban az AI-hullám: a mesterséges intelligencia fejlődése és az adatközpontok iránti növekvő igény miatt ugrásszerűen megnőtt a DRAM- és high-bandwidth memória iránti kereslet. A memóriagyártók — hogy maximalizálják a profitot — először az AI-cégeket szolgálják ki, így a hagyományos fogyasztói piac háttérbe szorult.
Ugyanakkor a gyártási kapacitás bővítése sem egyszerű: új üzemek építése és chipek gyártása éveket vesz igénybe, így a rövid távú keresletnövekedésre nem lehet gyorsan reagálni. Ez a termékhiány és az áremelés harmóniáját idézte elő.
Mit jelent ez laptopok, telefonok vásárlóinak – és mikor nyugodhatunk meg?
Aki most PC-t, laptopot vagy új telefont tervez venni, az számítson arra, hogy az árak magasabbak lehetnek — különösen a memória-igényes modellek esetén.
Akinek mostanában lesz szüksége egy gépre, annak érdemes lehet átgondolni, hogy előre vásároljon, még a további áremelkedés előtt.
A helyzet oldódására legkorábban 2027-ben lehet számítani, ha a memóriagyártók bővítik a kapacitásukat és stabilizálódik a kereslet. Addig azonban a PC-építés, laptop- vagy telefonvásárlás költségesebb marad.
Összegzés
A RAM-hiány és az árrobbanás jól illusztrálja, hogyan érinti az AI-ipar felemelkedése közvetlenül a hétköznapi fogyasztókat. A memóriapiaci válság nem egy elszigetelt technológiai probléma — az elektronikai eszközök árában, elérhetőségében, jövőbeli fejlesztésekben is komolyan érezteti hatását.
Az, hogy egy adatközponti boom hatására a laptopok és telefonok drágulnak, rávilágít arra: a technológiai fejlődés nem csak előnyökkel, de újfajta kihívásokkal is jár. Az előttünk álló hónapokban érdemes figyelni a memória-piac alakulását és megfontolt vásárlási döntéseket hozni.
