Kitört a botrány az elégedetlen felhasználók miatt, szorul a hurok az LG körül

Óriási figyelmet kapott és felháborodást keltett az elmúlt napokban az LG balul elsült lépése, a Microsofttal való partnerségének keretében elkezdte felrakni az okostévéire a Copilot chatbot appot. A kéretlen alkalmazás a webOS rendszerfrissítésével került fel a termékeire, és jelenleg legfeljebb elrejteni lehet a chatbot indítóikonját, de a Copilot teljes eltávolítására nincs mód.

Láthatóan nem számítottak rá az LG illetékesei, hogy botrány lesz a Copilot előtelepítéséből

Fotó: Mahrous Houses / Unsplash

A tévézők és a média tyúkszemére szöges cipővel rátaposott fejlemény a jelek szerint alaposan meglepte az LG illetékeseit, így pár napnyi gondolkodást követően a márka védelme érdekében a visszakozás mellett döntöttek.

A vállalat szóvivője megerősítette, hogy az LG „tiszteletben tartja a fogyasztók választásait és lehetővé fogja tenni az indítóikon végleges törlését”.

Az LG szerint nem is app került az okostévékre

A The Verge számára elküldött további állásfoglalásában a vállalat kifejtette, hogy az okostévéire került Copilot valójában nem alkalmazás, hanem egy internetes indítóikon. A megnyitásakor az történik, hogy betöltődik a Copilot webhelye tévék böngészőjében, a mikrofon eléréséhez hasonló, aggályos funkciók pedig csak a használók egyértelmű engedélyét követően működnek.

Az LG nem tisztázta, hogy mikortól lehet majd megszabadulni a Copilot indítóikontól az okostévéin. Viszont a készülékekre való felerőszakolásának a módja miatt biztosra vehető, hogy a törlésének a lehetősége csak egy webOS rendszerfrissítéssel tehető elérhetővé.

Emiatt akár hetekbe és hónapokban is telhet, mire az okostévék gazdái képesek lesznek végre megszabadulni a Copilot indítóikonjától.

Kapcsolódó érdekességként röviddel az LG körüli botrány kitörését követően a texasi főügyész öt nagy tévégyártó ellen is pert indított kémkedés vádjával, a vállalat is megtalálható az alperesek között.

