Megszólalt a chipgyártó – ennek senki sem fog örülni

A számítógépeiket saját kezűleg építők után a következő hetekben és hónapokban a széles vásárlói réteget is eléri az idén kialakult memóriaválság látványos hatása: minden olyan termék durván drágulni fog, amelyben említésre méltó mennyiségben DRAM vagy NAND memóriachipek vannak. A minden alatt többek közt a mobilokat, a táblagépeket, a számítógépeket, a játékkonzolokat kell érteni, árkategóriától függetlenül. A helyzet oka, hogy világszerte őrülten építik és bővítik a mesterséges intelligenciás adatközpontokat, azok pedig reggelire eszik a memóriachipeket.

Most megtömik a zsebeiket a memóriagyártók, a fogyasztók pedig foghatják a fejüket az árak láttán

Fotó: Mikhail Nilov / Pexels

Most végre megszólalt az ügy kapcsán az egyik memóriagyártó. A profitjának maximalizálása érdekében a fogyasztói Crucial márkáját hipp-hopp megszüntetett Micron szerint a belátható jövőben a memóriachipek iránti igény messze felülmúlja majd az iparág gyártási kapacitását: megmondani sem lehet, hogy mikor kerülhet összhangba a kereslet és a kínálat, jövőre ez teljességgel kizártnak tűnik.

Ráadásul az összhangba kerülés csak az árak stabilizálódását hozza magával. A memória ára csak akkor kezdhet csökkenni, ha túlkínálat alakul ki a chipekből, ez pedig még inkább a jövő zenéje.

A világ összes pénzét megkeresik a memóriagyártók

Ez a helyzet a Micron számára természetesen kedvező. A cég legutóbbi negyedéves bevétele 13,64 milliárd dollárra nőtt, ami éves összehasonlításban 56% növekedés. Eközben a nyeresége 133%-kal nőtt, 2 milliárd dollárról 5,2 milliárd dollárra ugrott.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!