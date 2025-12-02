Eddig húzódhat a mindent drágító memóriaválság

Most érdemes sok memóriát használó elektronikai cikkeket vásárolni, az év végére drámai túlkereslet alakult ki a rendszermemóriaként (DRAM) és a háttértárakban használatos (NAND) memóriachipekből. A memóriaválság miatt a számítógépekbe való memóriamodulok és SSD háttértárak ára máris kilőtt, de a jövőben többek közt a videókártyák, a gyárilag épített asztali PC-k és laptopok, továbbá a mobilok és a tabletek ára is emelkedni fog.

A többséget a jövő év első felében sokkolhatják a memóriaválság miatt kialakult árak

Fotó: Mikhail Nilov / Pexels

A számítógépes memóriamodulokról és SSD-kről ismert Team Group gyártó most megszólalt az ügyben, Gerry Chen általános menedzser szerint csak decemberben 80-100% áremelkedés történt a legfontosabb típusú memóriachipek beszerzési áraiban.

Ugyan mostanra elkezdtek számos termékkategóriában elszabadulni a végfelhasználói árak, de a legnagyobb ársokkra valamikor 2026 első felében számíthatnak a fogyasztók, mikor végleg elfogynak a disztribútoroknál a még idén legyártott termékek. Ezt követően mindenből és mindenhol csak olyan lesz elérhető, ami már extrém drágán vett chipekkel lett legyártva.

Eddig tarthat a memóriaválság

Chen szerint arányaiban azokon csattan majd a legkeményebben az ostor, akik kedvező árú számítógépeket kívánnak vásárolni. A számítógépek esetében a teljes alkatrészköltség jellemzően 15%-át szokta kitenni a memória és háttértár, azonban az őrült chipárak mellett most már 25% fölé kúszott az arány.

A Team Group felsővezetője szerint a mostani chiphiány csak a gyártási kapacitás jelentős növelésével szűnhet meg, és véleménye szerint valószínűtlen, hogy 2027 vége vagy 2028 előtt számottevő árcsökkenés történhet a memórialapkák piacán.

Ezt követően persze még eltarthat egy darabig, amíg a chipek árának csökkenése reflektálódni kezd a boltokban kapható termékek árain. Sajnos fel kell készülni rá, hogy bő két éven át kirívóan drágák maradhatnak a sok memóriát használó elektronikai termékek.

