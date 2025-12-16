Minden meztelen képet kikockáznának a mobilokon

Kiterjesztenék az erotika elleni fellépést az Egyesült Királyságban. A pornóoldalak használatának korellenőrzéshez való kötését követően azzal állt elő a brit kormány, hogy olyan mechanizmust szeretne látni az Android és iOS rendszerű mobileszközökön, amely automatikusan kitakar minden meztelen képet a készülékek kijelzőin.

Korellenőrzéssel volna kikapcsolható a meztelen képek kitakarása

Fotó: Alexander Dummer / Unsplash

A brit kormány ezt egyelőre nem kívánja konkrétan törvénybe foglalni, helyette arra szeretné rábírni az Apple-t és a Google-t, hogy maguktól építsenek be és aktiváljanak ilyen mechanizmusokat a mobilokon.

A meztelen képek kitakarása korellenőrzéssel kikapcsolható volna, a kérés célját a fiatalok védelme jelenti a koruknak nem megfelelő tartalmak ellen.

Elég nagy kérés az összes meztelen kép kitakarása

A brit kormány kérése alapvetően érthető, az Apple pedig részlegesen már rendelkezik is ilyen technológiával, az iMessage üzenetküldő képes detektálni és kitakarni a meztelen képeket. Ennek ellenére az aktuális leírás alapján a kérés műszaki értelemben rendkívülinek tűnik, hiszen a jelek szerint a mechanizmusnak a kijelzőn megjelenő összes kép esetében működnie kellene.

Ezt az jelenti, hogy a mobiloknak szinte minden pillanatban elemezniük kellene a kijelző tartalmát, mikor olyan appok vannak használatban, amelyekben megjelenhet meztelen kép. Ez gigantikus akkuterhelést és lassulást okozhat, egy ilyen rendszer órákra csökkenthetné a telefonok üzemidejét.

Kifejezetten kontraproduktív gyerekvédelmi intézkedésnek bizonyulhatna, ha rendszeresen nem lehetne elérni a gyerekeket telefonon, mert le vannak merülve a készülékeik.

Egyelőre nem világos, hogy az Apple és a Google mit gondolnak a brit kormány elképzeléséről, de jó esély van rá, hogy nincsenek elragadtatva a kéréstől.

