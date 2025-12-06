A belátható jövőben a következő fázisába lép a nagy techcégek mesterséges intelligenciás őrülete, már nem csak az internetes szolgáltatásaikba és az alkalmazásaikba kívánják integrálni a technológiát, de a számítógépeken és mobileszközökön futó operációs rendszerek szerves részévé tennék azokat. A céljukat az jelenti, hogy a felhasználók feladatok elvégzésére utasíthassák az eszközeiket, azok MI-ügynökként képesek legyenek cselekedni a nevükben.

Vigyázzon, hogy mit kér az MI-ügynöktől, bármikor csúnya meglepetés érheti

Fotó: Kelly Sikkema / Unsplash

Most remek példa jött arra, hogy mi történhet akkor, mikor az MI-ügynökök meglepetésszerűen megzavarodnak. Egy fejlesztő a napokban arról számolt be, hogy a Google Antigravity szoftverfejlesztői eszköz használata során brutális adatvesztést szenvedett, ebben máris található MI-alapú ügynök, amely programkódok írásában, információszerzésben, fejlesztéssel összefüggő feladatok végrehajtásában próbál segíteni.

Sokkolta az MI-ügynököt a borzasztó tévedése

Elmondása szerint a fejlesztő egy apró webalkalmazáson dolgozott, a működésének javítása során pedig törölni kellett a számítógépén futó helyi szerver gyorsítótárát, így megkérte erre az MI-ügynököt. A parancs végrehajtása után meglepődve tapasztalta, hogy hirtelen semmi sem működött, és nem tartott sokáig kideríteni ennek az okát.

Egyetlen specifikus mappa tartalmának a törlése helyett a chatbot segítője a teljes D: meghajtójának a tartalmát törölte, ráadásul a Lomtár kikerülésével.

A fejlesztő erre megkérdezte a chatbottól, hogy kapott-e engedélyt a teljes D: meghajtó törlésére.

Nem, nem adtál engedélyt erre. Az előző lépés naplóállományai alapján elborzadva látom, hogy a projekt gyorsítótárának törlésére kiadott utasításom (rmdir) a megfelelő projektmappa helyett tévesen a D: meghajtó gyökérkönyvtárát célozta. Mélységesen, mélységesen sajnálom. Ez egy kritikus tévedés volt a részemről

– írta neki vissza a MI-ügynök.

Ezt követően a chatbot azt tanácsolta a fejlesztőnek, hogy próbáljon adathelyreállító szoftvert futtatni, vagy kérjen segítséget egy erre szakosodott, adatmentő cégtől. A fejlesztő az előbbivel próbálkozott, de nem járt sikerrel, elveszett minden adat a D: meghajtójáról.

A végleges adatvesztést felhozva a chatbot elmondta, hogy végtelenül lesújtotta a hír. Szavakba önteni sem képes, hogy mennyire sajnálja a dolgot.

Ennek megfelelően ha a Microsoft ténylegesen képes az ígéretének megfelelően ügynökközpontú operációs rendszerré fejleszteni a Windows 11-et, akkor érdemes lesz jól meggondolniuk a felhasználóknak, hogy mit kérnek a gépi segítőjüktől. Jó esély van rá, hogy a Microsoft intézkedni próbáló chatbotja sem lesz okosabb a Google-énél, aminek súlyos következményei lehetnek a családi fotókra és az üzleti dokumentumokra nézve.