Mitől lesz lassabb a net karácsonykor?

Karácsonykor alapvetően megváltozik az internethasználat ritmusa. Egy átlagos hétköznapon a terhelés viszonylag egyenletesen oszlik el a nap során, az ünnepeken viszont hirtelen, koncentrált csúcs alakul ki. A családi ebéd és ajándékbontás után szinte mindenki egyszerre nyúl a telefonjához, indítja el a tévét vagy kapcsolja be a laptopot.

Nem a szolgáltató romlik el, hanem mi használjuk máshogy a netet a karácsonyi ünnepek alatt

Fotó: NetGear

Ez az egyidejű használat nemcsak egy-egy háztartáson belül jelentkezik, hanem országos szinten is. Amikor sok százezer előfizető ugyanabban az idősávban kezd el nagy adatforgalmat generálni, az érezhetően lelassíthatja az internetélményt.

A streaming mindent visz

Karácsonykor a netforgalom legnagyobb részét a videós tartalmak adják. Filmek, sorozatok, rajzfilmek és online tévéközvetítések futnak egyszerre, gyakran több eszközön, nagy felbontásban. Egyetlen háztartásban is könnyen előfordulhat, hogy egyszerre megy egy film a nappaliban, egy sorozat a hálószobában és videók a gyerekek tabletjén.

A videós tartalom különösen érzékeny az internetkapcsolatra. Ha a sávszélesség megoszlik az eszközök között, a rendszer automatikusan csökkentheti a minőséget, vagy rövid megakadások jelenhetnek meg. Ez sokszor nem hiba, hanem alkalmazkodás a terheléshez.

Nem csak a hálózat, az otthoni wifi is számít

Sokan ilyenkor a szolgáltatót okolják, pedig a lassulás gyakran az otthoni hálózaton belül keletkezik. A karácsonyi időszakban több eszköz csatlakozik egyszerre a wifihez, mint máskor, ráadásul ezek közül sok folyamatos adatforgalmat generál.

Egy zsúfolt wifi-hálózatnál előfordulhat, hogy a router egyszerűen nem tudja egyformán kiszolgálni az összes eszközt. Ez különösen igaz régebbi routerek esetén, amelyek nem ilyen terhelésre lettek tervezve.

A karácsonyi időszak sajátosságai

Karácsonykor nemcsak a felhasználók száma nő, hanem az online szolgáltatások használati módja is megváltozik. Gyakoribbak a videóhívások, a közös online tartalomfogyasztás és a nagy méretű letöltések. Emellett sokan ilyenkor állítanak be új eszközöket, frissítenek rendszereket, ami szintén terheli a hálózatot.