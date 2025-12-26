Ez fájni fog! Jövőre nagyot drágulhatnak a mobilok

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Arányaiban a belépőszinten lesz a legdurvább a helyzet. Elkerülhetetlen a mobilok árának a megemelése.
drágulásmemóriamobilchip

Kezd végre kristályosodni, hogy a memóriapiac válsága miatt mennyivel fognak drágulni jövőre a fogyasztóelektronikai termékek. A napokban egy piacelemző cég megtippelte a számítógépeket érintő drágulás mértékét, most pedig a mobilok áremelkedésének várható mértékéről is hírek érkeztek.

Pont a legkevesebbet költeni tudó vevőknek szánt mobilok drágulnak majd a legjobban
Pont a legkevesebbet költeni tudó vevőknek szánt mobilok drágulnak majd a legjobban
Fotó: Amanz / Unsplash

Egy dél-koreai forrás azt állítja, hogy a Xiaomi az elsők között fog lépni, a vállalat körülbelül 10 százalékkal emeli majd meg a Xiaomi 17 Ultra csúcsmobiljának az árát, így olyan 1000 dollárt kér majd érte.

Ez egybevág a Counterpoint piacelemző cég jóslatával, a vállalat szerint jövőre

  • a belépőkategóriás mobilok 25%-kal,
  • a középkategóriásak 15%-kal, míg
  • a felső kategóriásak 10%-kal drágulhatnak majd.

Aránytalan lesz a mobilok drágulása

A fenti értékeket sokan meghökkentőnek tarthatják, hiszen pont az olcsó eszközök esetében lesz arányaiban a legnagyobb áremelés, miközben ezekben van a legkevesebb memória és háttértár. 

A helyzet okát elsősorban az jelenti, hogy minél olcsóbb egy készülék, annál kisebb haszonkulccsal értékesíthető: a belépőszintű mobiloknál a gyártók részlegesen sem képesek lenyelni a chipek drágulásának a költségét, míg a drágább eszközök esetében megtehetik, hogy a profitjuk kárára csak részlegesen hárítják át vevőkre a plusz költséget.

