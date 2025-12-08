Rossz hír érkezett a mobiltelefonosoknak – ez mindenkit érint

Minden máshoz hasonlóan a mobilok is folyamatosan drágulnak, azonban leginkább a prémium készülékek ára lőtt ki az elmúlt évtizedben, miután nagyon költségessé váltak a bennük használt prémium rendszerlapkák, kijelzők, kamerák. Sajnos jövőre a belépő- és középkategóriákban történhet látványos áremelkedés, miután csúnyán elszálltak a memóriachipek árai, és a megfizethető készülékek esetében olyan alacsony haszonkulccsal dolgoznak a gyártók, hogy esélytelennek tűnik a drágulás profit kárára való kompenzálása.

Biztosra vehető, hogy arányaiban a megfizethető mobilok drágulnak majd a legjobban

A Counterpoint Research piacelemző cég adatai alapján a mobilokban használt memóriachipek árai az idei utolsó negyedévben 30 százalékkal emelkedtek, a jövő év elejére pedig további 20% drágulást prognosztizál. A TrendForce szerint a színfalak mögött már idén is nőtt a telefonok gyártási költsége, a memóriaválság eddigi tünetei nagy átlagban 8-10%-kal növelték a költséget, azonban ez nem feltétlenül lett eddig áthárítva a fogyasztókra.

Arányaiban a megfizethetőbb mobilok drágulhatnak a leginkább

Az IDC piacelemző felelős elemzője szerint az arányaiban legnagyobbat a belepőszintű androidos mobilok drágulhatnak. Nabila Popal meglátása alapján ezek esetében az alacsony haszonkulcs miatt elkerülhetetlen lesz az áremelés: ha akarnák, akkor sem tudnák lenyelni a gyártók az arányaiban óriási plusz alkatrészköltséget.

A piaci elemzők egyelőre nem hajlandóak spekulációkba bocsátkozni arról, hogy mennyivel drágulhatnak jövőre a mobilok, nincs elég tiszta képük a találgatáshoz, plusz nagyon gyártó- és körülményfüggő a helyzet.

Annyi biztos, hogy aki a belátható jövőben cserélné a mobilját, annak érdemes előrehoznia a vásárlást, nehogy áldozatul essen az elszabadult chipáraknak.

