Erről kell tudnia, ha mobilt szeretne venni!

Megkezdődött a végső visszaszámlálás, az elrobbant memóriaárak miatt érdemes a létező leggyorsabban cselekednie annak, aki új számítógépet, mobilt, vagy táblagépet kíván vásárolni. Iparági források most friss előrejelzésekkel szolgáltak a telefonok kapcsán, állításuk szerint a gyártók jövőre érkező termékei vagy azonos áron rosszabbak, vagy szinte ugyanazt kínálva jóval drágábbak lehetnek a memóriachipek árainak az elszállása miatt.

Vagy többet kell fizetni ugyanazért, vagy kevesebb jár ugyanannyiért, várhatóan ez lesz a mobilpiac 2026-os éve

Fotó: Julio Lopez / Unsplash

Az aktuális hírek alapján kevés mozgásterük van a gyártóknak, így várhatóan időutazás kezdődik: a belépőszinten újból gyakorivá válhatnak a 4 GB memóriával szerelt mobilok, miközben a 16 GB memóriával szereltek az eddiginél is méregdrágább ritkasággá válhatnak.

A vevők óriási tábora számára releváns középkategória sorsa még kérdéses, ezek a telefonok vélhetően maradnak a 8 GB körüli memória használatánál, viszont a drágulásuk rendkívül valószínű.

Mit tehetnek most a mobilvásárlás előtt állók?

Az új telefonra vágyók számára potenciálisan az lehet a legjobb taktika, ha minél előbb idén kiadott készüléket vásárolnak.

Így normálisnak titulálható áron vehetnek új mobilt, plusz nem kell attól tartaniuk, hogy később már csak kevesebb memóriát és háttértárat kapnak majd ugyanannyi pénzért.

A kapott memória mennyisége nagyon is fontos, hiszen a többség manapság 4+ évig használja a mobilját. Emiatt jobb nem olyan modellt venni, ami már most is gyengélkedik a minimum mennyiségű memóriája miatt.

