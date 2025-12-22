Hírlevél
Nagy a baj – Putyin emberét felrobbantották – videó

One Magyarország

Korlátlan mobilnetet ad az egyik szolgáltató

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
A tévézők egy része pedig ingyen csatornát kap. Semmit sem kell tenni az ingyen mobilnet aktiválásához.
One Magyarországmobilnettévé

Karácsonyi promóciókkal zárja az idei évet az előzőleg Vodafone néven futott One Magyarország. A legtöbbeket érintő bejelentés, hogy 2025. december 24–26. között a szolgáltató minden havidíjas ügyfele számára korlátlan lesz a mobilnetezés, az ebben az időszakban leforgalmazott adatmennyiség nem lesz felszámolva az adatkeret terhére. Az ajánlat a feltöltőkártyás ügyfelek számára sajnos nem érhető el.

Három napig minden előfizetéses ügyfél számára korlátlan lesz a mobilnetezés
Három napig minden előfizetéses ügyfél számára korlátlan lesz a mobilnetezés
Fotó: Eugene Chystiakov / Unsplash

A másik karácsonyi promóció a műholdas és a vezetékes tévé-előfizetőket célozza, ők 2026. január 12-ig ingyen nézhetik a CANAL+ Action csatornát, amely elsősorban kaland és akció műfajú filmekre és sorozatokra szakosodott.

Nem kell kérni a korlátlan mobilnetet

A One Magyarország tájékoztatása szerint a korlátlan ünnepi mobilnetes akció 1,7 millió ügyfelet érint, akik rövidesen SMS-ben tájékoztatást kapnak a meglepetésről. A korlátlanságot automatikusan aktiválja a mobilszolgáltató, az ügyfeleknek nem kell külön kérniük a bekapcsolását.

