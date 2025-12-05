Úszás közbeni mobilozás? Megoldható, csak érteni kell hozzá!

A tapasztalatok szerint a mobilozás szinte minden élethelyzetben megoldható, sétálás, biciklizés vagy rollerezés közben mobilozásra jó eséllyel mindenki látott példát. Viszont mindig lehet újat mutatni, a napokban óriási figyelmet kapott a közösségi médiában egy videó, amelyen az látható, hogy Sydney híres Bondi Icebergs úszóklubjában egy nő háton úszás közben mobilozik.

A nő kritikusai a mobilfüggőség jelnének vélik az úszás közbeni mobilozást

Fotó: Brown Cardigan / Instagram

Sajnos nem derült ki, hogy miért mobilozott a medencében az ausztrál nő, azonban a felvétel olyan benyomást kelt, mintha úszás közben fotózta vagy videózta volna magát az előlapi kamerával. A legjobb tipp a furcsa mutatványra, hogy közösségi médiába gyárthatott magának felvételeket, de talán sosem derül fény a rejtélyre, ha nem áll ki a nyilvánosság elé elmagyarázni a helyzetet.

Kiakadtak az úszás közbeni mobilozáson a netezők

A nagy szenzációt keltett felvételt természetesen hüledezés és vita fogadta a közösségi médiában. Az úszás közbeni mobilozás akkora mutatvány, hogy 2025 végén is képes volt meglepetést kelteni, a többség ilyet még nem látott.

A videóhoz kommentárt fűzöttek jórészt három táborra szakadtak: sokan kritizálták a vélt mobilfüggősége miatt a nőt, mások nevettek a jeleneten, a harmadik tábor pedig beolvasott a videó készítőjének és a nőt kritizálóknak. Véleményük szerint ők sem jobbak nála, ha nincs jobb dolguk annál, minthogy a közösségi médiában ezen a videón hüledezzenek.

Az igazság odaát van a kérdésben, csupán annyi biztos, hogy a vízállósággal reklámozott mobilok az idő múlásával egyre nagyobb eséllyel ázhatnak be, így jobb ötlet elkerülni a telefonokkal csaló csobbanást.

