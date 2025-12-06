Már létezik olyan mobilszolgáltató is, aki semmit nem tud az ügyfeleiről

A magánszféra maximális védelmét ígérő mobilszolgáltató indult az Egyesült Államokban, a szokásos megközelítéstől eltérően a Phreeli lényegében szerződést sem köt az ügyfeleivel. A szolgáltatását igénybe venni kívánóknak semmilyen személyes adatot sem kell megadniuk a webhelyén való regisztrációkor, csak az irányítószámukra van szükség a szolgáltatás elérhetőségének az ellenőrzéséhez és az adókulcsok megállapításához.

Maximális anonimitást ígér az ügyfeleinek a Phreeli virtuális mobilszolgáltató

A teljes anonimitás jegyében a Phreeli nem csak bankkártyával, de kriptovalutával való fizetést is lehetővé tesz, és fizikai SIM-kártyát sem akar minden áron kipostázni az ügyfeleknek, azok közvetlenül letölthetik a felhasználói fiókjukból az eSIM-jüket.

A cég ötféle tarifacsomagot kínál 25 és 85 dollár között, ezek alapvetően havidíjas konstrukciók, de a megszokottól eltérően előre kell kifizetni a havidíjat.

Ismert jogvédő a mobilszolgáltató alapítója

Az ügyfeleit nem ismerő mobilszolgáltatót egy magánszféravédelmi aktivista alapította, Nicholas Merrill a kétezres évek közepén sikeresen perelte az FBI-t a túlkapásnak vélt adatszolgáltatási kérelmei miatt.

Ennek megfelelően a Phreelit elvi okokból tervezte a létező leganonimabb mobilszolgáltatónak, nem bűnözőket és terroristákat próbál segíteni vele, de látszólag óriási kockázatot vállal a működtetésével.

Magyarországon a Phreelihez hasonló, anonim mobilszolgáltató megjelenésére nem kell számítani, hiszen a távközlési cégeknek jogszabályi kötelezettségük azonosítani az ügyfeleiket, a feltöltőkártyások esetében pedig éves adategyeztetést is előír a törvény.

