Nem fogja elhinni, hogy miben lett bajnok a 92 éves nagymama

A bajnokságot Japánban, az idősebb emberekre fókuszáló Care eSports Association rendezte meg. A szervezet azt szeretné elérni, hogy a videójáték ne csak a fiatalok szórakozása legyen, hanem a korosabb generáció számára is elérhető és élvezetes tevékenységként jelenjen meg. A rendezvényen a címben említett 92 éves nagymama mellett további hét játékos mérte össze tudását a Tekken 8 nevű népszerű verekedős játékban, amelyet a Bandai Namco fejlesztett.

Mindenkit végigvert a gamer nagymama

A 92 éves nagymama Claudio Serafino karakterrel játszott, és mindvégig magabiztosan vezette harcosát a mérkőzések során. A döntőben olyan ellenfeleket győzött le, akik szintén tapasztaltak voltak a saját korcsoportjukban, beleértve egy 74 éves vetélytársat is, annak ellenére, hogy a játékstílusa nem volt igazán professzionálisnak és változatosnak nevezhető. Ám a senior tornák célja nem a profi esportmezőny megszólítása, hanem egy olyan közösségépítő platform létrehozása, ahol az idősebb generáció tagjai is versenyhelyzetben élhetik át az izgalmat.

A tornát élőben közvetítették, kommentátorok segítették a nézők tájékozódását, és a játékosok teljesítményét a közönség mellett a szakma is elismerte. Sokak számára inspiráló üzenet volt látni, hogy egy idős versenyző képes „nagyot alakítani” egy olyan videójátékban, amelyet a legtöbben a fiatalabb generációkhoz kötnek.

Az esport nem kizárólag fiatalok terepe

Míg az esport hétköznapi beszédben gyakran a fiatal profi játékosokkal és komoly díjazású versenyekkel forrt össze, egyre több olyan kezdeményezést látni világszerte, amelyek a játékosok idősebb korosztályát célozzák meg. Ezek a tornák nem a profi ligák szintjét célozzák meg, hanem a közösségi élményt, az egészséges szellemi kihívást és az aktív életmódot támogatják.

A 92 éves nagymama győzelme azt üzeni, hogy minden generáció számára vannak helyek az online és offline játék közösségekben, és a smart gaming élménye nem kötődik kizárólag a fiatalsághoz.

