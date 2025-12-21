Karácsonyi ajándékból adatvédelmi rémálom: mire figyeljünk az okosóráknál és kütyüknél

Az okosóra és viselhető eszköz nem egyszerű kiegészítők. Folyamatosan mérik a mozgásunkat, a pulzusunkat, az alvásunkat, sok esetben pedig a tartózkodási helyünket is. Ezek az adatok együtt rendkívül pontos képet adnak a mindennapi szokásainkról, amit sok felhasználó alábecsül.

Okosóra a fa alatt? Ezekkel a beállításokkal kerülhetjük el az adatvédelmi buktatókat

Fotó: Origo

Karácsonykor gyakran ajándékként adjuk tovább ezeket az eszközöket, és az első beállításoknál hajlamosak vagyunk minden engedélyt automatikusan elfogadni, csak hogy minél hamarabb használhassuk az új kütyüt. Pedig ezekben a percekben dől el, milyen adatokat és kivel osztunk meg hosszú távon.

Fiókbeállítások és adatmegosztás ellenőrzése

Az első és legfontosabb lépés az, hogy pontosan megnézzük, milyen fiókhoz kapcsolódik az okosóra vagy kütyü. Sok eszköz alapértelmezetten felhőszolgáltatáshoz menti az adatokat, ami kényelmes, de adatvédelmi szempontból érzékeny megoldás.

Érdemes átnézni, hogy az adatok automatikusan megosztásra kerülnek-e harmadik fél alkalmazásaival, például edzés- vagy egészségügyi appokkal. Ha nincs rá szükségünk, ezek az összekapcsolások nyugodtan kikapcsolhatók. Minél kevesebb helyre kerülnek ki az adataink, annál kisebb a kockázat.

Helyadatok és folyamatos követés

Sok okosóra és kütyü folyamatosan figyeli a tartózkodási helyünket, különösen sportolás vagy navigáció közben. Ez hasznos lehet, de nem mindig indokolt, hogy a helyadatok állandóan rögzítésre kerüljenek.

Érdemes beállítani, hogy a helymeghatározás csak akkor legyen aktív, amikor valóban szükség van rá. Különösen fontos ez gyerekeknek szánt eszközöknél, ahol a helyadatok kezelése még érzékenyebb kérdés. A folyamatos követés kényelmes, de komoly adatvédelmi kockázatot is jelenthet.

Értesítések, mikrofon és egyéb szenzorok

Az okosórák nemcsak mérnek, hanem hallanak és látnak is. Egyes modellek mikrofonnal, sőt kamerával is rendelkeznek, illetve képesek értesítéseket megjeleníteni üzenetekről, e-mailekről vagy akár banki tranzakciókról.

Fontos átgondolni, valóban szükségünk van-e arra, hogy minden értesítés megjelenjen a csuklónkon. Egy elveszett vagy illetéktelen kezekbe kerülő okosóra komoly adatvédelmi problémát okozhat, ha nincs megfelelően levédve. Érdemes képernyőzárat, PIN-kódot vagy biometrikus azonosítást beállítani, ahol erre van lehetőség.