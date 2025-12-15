Kéretlen alkalmazás került az LG okostévéire

Az elmúlt hetekben az LG elkezdte széles körben kiadni az újabb okostévéire a webOS operációs rendszer 2025-ös főverzióját, és bizony kellemetlen meglepetés érheti azokat, akik telepítik a legújabb frissítést. Egyre több felháborodott tévéző panaszkodik arra, hogy lényegében kéretlen alkalmazás került a készülékére, a legutóbbi szoftverfrissítés után megjelent a főképernyő telepített appokat mutató listáján a Microsoft Copilot chatbot.

Csak elrejteni lehet az LG okostévéken a Microsoft Copilot ikonját, maga az app nem törölhető a készülékekről

Fotó: LG

Ez még viszonylag hagyján volna, nem szokatlan a vevőkre utólag rátukmálni próbált appok megjelenése a fogyasztóelektronikai eszközökön. Az igazi felháborodást az keltette, hogy nem lehet eltávolítani az okostévékre felrakott Copilot appot, csak az indítóikonja rejthető el a telepített appok ikonjait mutató sorról.

Úgy kezelik a tévék, mintha alapvető rendszeralkalmazás volna, nem pedig az okostévék alkalmazásboltjából letölthető app.

Nem tetszik a rendszer az okostévék gazdáinak

Az eltávolíthatatlan Copilot app megjelenésével kapcsolatos felháborodás leginkább két okra vezethető vissza: egyrészt a vevők egy része torkig van azzal, hogy kéretlen appok jóváhagyás nélkül települnek az eszközeikre, másrészt pedig a puszta jelegéből fakadóan a chatbot magánszféravédelmi aggodalmakat kelthet, bár ha nincs használva és beállítva, akkor ténylegesen nem tesz semmit.

Hírünk írásáig az LG nem reagált a különféle csatornákon a Copilot miatt felmerült panaszokra.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

