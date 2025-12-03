Azonnal törölje ezt az okostévés alkalmazást, mert vírus lehet benne!

Hírlevél

Reklámok nélkül teszi lehetővé a YouTube nézését. Már elérhető az okostévés app megtisztított változata.
okostévéYoutubekártevővírus

Súlyos biztonsági incidens történt az Android TV és Fire TV okostévé rendszerekre elérhető SmartTube alkalmazás háza táján, az elmúlt minimum egy hónapban kártevővel fertőzött változatokat adott ki belőle a fejlesztője. A szoftver egy alternatív YouTube kliensprogram, elsősorban a reklámblokkoló funkciója miatt népszerű, bár a felhasználók egy része szerint más téren is számottevően jobb a hivatalos alkalmazásnál.

A SmartTube fejlesztője szerint nem teljesen világos, hogy melyik változattól kezdve volt kártevő az okostévés appban, de a gyanú szerint a november során kiadott verziók lehetnek érintettek. 

A programozó szerint nem ő próbált rosszalkodni, az appok telepíthető változatainak a becsomagolására használt számítógépére került kártevő, ami aztán titokban rosszindulatú modult csempészett SmartTube app terjesztésre szánt változataiba.

Nem világosak az okostévés appba kerül kártevő képességei

A fejlesztő szerint a SmartTube 30.43 és 30.47 verziószámú változatai biztosan fertőzöttek, ezekre idővel az APKMirror, a Google Play Áruház, továbbá az Amazon App Store víruskeresői is riasztottak. Állítása alapján mostanra sikerült megtisztítania a számítógépét, és új digitális aláírás használatával vírusmentes verziót adott ki az appjából. Ez a 30.56-os verziószámot kapta, és egyelőre csak a projekt webhelyéről tölthető le APK telepítőkészlet formájában.

A SmartTube korábbi változatait használtak jobban teszik, ha minél előbb eltávolítják az okostévéikről az alkalmazás régebbi változatait.

Sajnos nem világos, hogy fertőzött változatokba beleágyazott kártevő egész pontosan mire képes. A SmartTube elindítása után a rosszindulatú modul technikai információk széles skáláját továbbítva beregisztrált egy webszolgáltatásba, de a viselkedésének megfigyelése során az irányítószerver nem küldött vissza utasításokat. A feltételezések szerint túlterheléses támadásokra használható botnetbe próbálta beszervezni a fertőzött eszközöket.

