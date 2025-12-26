Most válhattak tényleg fantasztikussá az OLED monitorok

Jövőre befuthatnak az első kompromisszumoktól mentes, minden célra kiválóan használható OLED monitorok. Az LG Display bemutatta a világ első olyan OLED kijelzőpaneljét, amely sávos RGB alpixel-elrendezést használ, akárcsak az LCD panelek. Ez megoldja az OLED monitorok legnagyobb problémáját, a kijelzőn megjelenő szövegek és bizonyos grafikák viszonylag gyenge megjelenítését, miközben megmarad az OLED színvilága és kontrasztja.

Az új pixelstruktúrának köszönhetően tűéles szövegeket ígér az LG 4K felbontású és 240 Hz-es OLED monitorpanelje

Fotó: LG Display

A világelső panel 27 hüvelykes és 3840×2560 pixel (4K) felbontású, teljes felbontásban használva közel nulla válaszidő mellett 240 Hz frissítési sebességet kínál. A felső ligás, kompetitív gamerek számára további örömhír, hogy 1920×1080 pixeles (Full HD) felbontásban 480 Hz frissítésre is képes, így nem lesz hiteles a monitorra kenniük a harctéren való elvérzéseket.

Jövőre befuthatnak a panellel szerelt OLED monitorok

A minden megváltoztató kijelzőpanel bejelentésében az LG nem tért ki rá, hogy mikor és mennyiért kerülhetnek piacra az új OLED kijelzőt használó első monitorok, továbbá kijelzőátló és felbontás tekintetében milyen további variánsok megjelenésére lehet számítani. Jó esély van rá, hogy nem kell sokat várni az első fecskékre, de a kedvező árban nem érdemes reménykedni, ez a panel még az OLED kijelzők világában is csúcskategória.

