Legyőzte egy ismeretlen konzol a PlayStationt

Potenciálisan az év legnagyobb játékipari meglepetéséről számolt be a Circana Research játékipari elemzője, a 2025. november 22-ével zárult héten egy olyan konzol győzte le az amerikai pénztáraknál a PlayStationt és az Xboxot, amelyről a döntő többség még életében nem hallott.

A PlayStation 5-nél is jobban fogyott a mozgásvezérlős NEX Playground játékkonzol az USA-ban

Fotó: Nex Team

A Circana adatai szerint a kérdéses héten a Nintendo Switch 2 hibrid konzol Mario Kart World játékkal összecsomagolt változatából fogyott a legtöbb, a második legnépszerűbb terméknek a NEX Playground Interactive Gaming System bizonyult, a harmadik helyett pedig a PlayStation 5 optikai meghajtó nélküli kiadása kaparintotta meg.

US best-selling hardware SKUs for week ending Nov 22, 2025, ranked on units sold: 1) NS2 Mario Kart World Bundle 2) NEX Playground Interactive Gaming System 3) PS5 Slim Digital 1 TB So that's neat. Source: Circana Retail Tracking Service — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025. december 3. 23:25

Erről a gépről talán még a PlayStationnél sem hallottak

A Nex Playground Interactive Gaming System nem újdonság, még 2023-ban került piacra, kifejezetten családoknak és fiatal játékosoknak szánják. A nagy érdekessége, hogy nincs hozzá kontroller, hanem a megboldogult Microsoft Kinecthez hasonlóan mozgásérzékelő rendszert használ, a játékosok előtte állva a testmozgásukkal irányíthatják a játékokat.

A Nex egyik sztárjátéka a mobilokról sokak által ismert Fruit Ninja, de íjászos, baseballos, kosárlabdás, táncolós, rajzolós, focis játékok is elérhetők rajta. Emellett több népszerű gyerekfranchise, például a Barbie, Kung Fu Panda, a Peppa Pig vagy a Tini Nindzsa Teknőcök is saját játékokat kaptak rajta.

A szokatlan konzol teljes ára 250 dollár, azaz messze olcsóbb a 400-650 dolláros Nintendo, Sony, vagy éppen Microsoft termékeknél. Hírünk írásakor nem volt világos, hogy mitől lett egyik pillanatról a másikra bestseller az Egyesült Államokban egy olyan gép, aminek a létezése még a gaming sajtó munkatársai előtt is titok volt.

