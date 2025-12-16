Kilopták a legnagyobb pornóoldal nézőinek intim adatait

A világ legnagyobb forgalmú pornóoldala közölte, hogy érintett a Mixpanel nevű analitikai cégnél november elején történt kibertámadásban. A PornHub szerint 2021 óta nem veszi igénybe a Mixpanel szolgáltatásait, azonban az addig hozzá továbbított adatokat nem törölte a volt partnerének a rendszereiből, így egyes Premium-felhasználók adatai a hackerek kezébe kerültek.

Nem tudni, hogy a pornóoldal pontosan hány használójának az adatai szivárogtak ki

Fotó: Franco Alva / Unsplash

A Bleeping Computer beszámolója szerint a ShinyHunters jelenleg zsarolni próbálja a PornHubot a kilopott adatokkal, bár ezt a pornóoldal nem volt hajlandó kommentálni. Viszont a kiberbiztonsági kiadványnak sikerült felvennie a kapcsolatot a ShinyHunters bűnözőivel, állításuk szerint 94 GB a pornóoldalhoz kötődő adatot loptak ki a Mixpaneltől, 200 millió sornyi adatbázis-bejegyzésről van szó.

Ezek között szerepelnek a Premium-felhasználók e-mail-címei, földrajzi helyadatai, a megnézett pornóvideók linkjei, a megtekintési és a letöltési előzmények, valamint a keresési adatok is.

A ShinyHunters szerint ezek mind a PornHub Premium tagjainak korábbi aktivitásához kapcsolódnak, addig az időpontig, amíg a pornócég be nem fejezte a Mixpanel aktív használatát.

Tagadja a felelősséget a pornóoldal volt partnere

A kiadvány információira reagálva a Mixpanel azt állítja, hogy a ShinyHunters kezébe került pornhubos adatok nem tőle származnak. A rendszerében lévő információk alapján PornHub analitikai adatait utoljára a pornóoldal anyacégének egyik munkatársa nézegette még 2023-ban, így máshonnan szedhette az adatokat a zsarolóbanda.

Egyelőre rejtély, hogy a ShinyHunters vagy a Mixpanel füllent-e a rossz kezekbe került adatok eredetéről, de valaki biztosan nem mond igazat.

A hackelés kapcsán a PornHub kiemelte, hogy a saját üzemeltetésű rendszereit nem törték fel, nem kerültek rossz kezekbe a PornHub Premium felhasználók jelszavai, fizetési adatai, egyéb pénzügyi információi.

Az adatszivárgásban potenciálisan érintett internetezők egyelőre nem tudnak mit tenni, a ShinyHunters jelenleg a PornHubot próbálja zsarolni azzal, hogy ha nem fizet, akkor nyilvánosságra hozza az ellopott felhasználói információkat.

Ez nagyon kínos, hiszen az e-mail-címek alapján sok esetben azonosíthatóak lehetnek maguk a felhasználók.

Amennyiben a PornHub nem hajlandó fizetni, akkor a bűnbanda valószínűleg megpróbálkozik majd a felhasználók zsarolásával: azzal a szöveggel küldhet majd nekik e-maileket, hogy fizetés esetén nem hozza nyilvánosságra a velük kapcsolatos adatokat.