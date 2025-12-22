Rejtett költség miatt fizethetünk többet a netes szolgáltatásokért

Egy friss elemzés szerint a világ 8808 aktív adatközpontjából közel 7000 olyan éghajlati övezetben működik, amely nem ideális a költséghatékony üzemeltetéshez, ami végső soron rejtett költséget eredményez a kapacitásaikat bérlő ügyfelek számára. A Rest of World által publikált kutatás a létesítmények földrajzi adatait vetette össze a Copernicus Climate Data Store történeti klímaadataival, valamint az amerikai hűtéssel és fűtéssel foglalkozó mérnöki szervezet (ASHRAE) ajánlásaival.

Extra hűtési igényből fakadó rejtett költség drágítja az internetes szolgáltatásokat

Az ASHRAE szerint a hűtési rendszerek költséghatékony működtetetéséhez a levegő hőmérsékletének 18 és 27 Celsius-fok között kell lennie. Amennyiben a levegő hőmérséklete kívül esik ezen a tartományon, az aránytalanul növelni kezdi a hűtés költségét, plusz romlik az eszközök megbízhatósága, rossz tervezés vagy kivitelezés esetén páralecsapódás okozhat előre nem látott károkat.

A végfelhasználók fizethetik ki a rejtett költséget

A vizsgálat kimutatta, hogy a legtöbb érintett adatközpont hűvösebb, 18 fok alatti régióban található, ahol inkább a páratartalom és a légáramlás jelent kihívást. Ugyanakkor mintegy 600 adatközpont működik tartósan 27 fok feletti átlaghőmérsékletű területeken, például Szingapúrban, Szaúd-Arábiában vagy Malajziában, ahol a hőség mindennapos terhelést jelent.

A tanulmány szerint az adatközpontok helyszínválasztásakor gyakran gazdasági, politikai, továbbá infrastrukturális szempontok élveznek elsőbbséget az éghajlattal szemben.

Tovább súlyosbítja a gondot, hogy a felhőszolgáltatások és a generatív mesterséges intelligencia iránti kereslet rendkívüli növekedése, valamint az adatlokalizációs törvények miatt a cégek gyakran kénytelenek meleg régiókban is kapacitást építeni, akár tetszik nekik a helyszín, akár nem.

Ez drága problémát generál, hosszú távon az adatközpontoknál is kritikus szempont a működtetés költséghatékonysága. Az extra hűtési igény óriási mennyiségű villamos áramot és adott esetben édesvizet emészt fel, miközben csak véges mennyiség áll belőlük rendelkezésre.

Az üzemeltetők természetesen áthárítják az ügyfelekre a költségeket, azok pedig továbbhárítják azt a végfelhasználókra. Ha kacskaringós úton is, de végül mindig a lakosság lesz kénytelen kifizetni ennek a gondnak a költségét.