Meghackelték a hamis influencereket gyártott reklámcéget

Már októberben felkeltette a figyelmet az Andreessen Horowitz kockázati tőkealap által is támogatott Doublespeed startup. A gyanús reklámcég igencsak újszerű módszerekkel dolgozik, mesterséges intelligenciával készített, hamis influencereket bocsát az ügyfelek rendelkezésére a termékeik reklámozásához.
A Doublespeed működésével kapcsolatos részleteket eddig csak sejteni lehetett, azonban egy hacker most feltörte a teljes infrastruktúráját és kiteregette a startup szennyesét.
Ezzel soha nem látott betekintést adott abba, hogy miként működik a több száz hamis influencert és közösségi médiás fiókot futtató reklámcég, hogyan próbálja MI-vel generált karaktereket mutató videókkal ipari méretben manipulálni a fogyasztókat a TikTokon.
Így működik a reklámcég
A névtelenséget kért hacker szerint a reklámcég infrastruktúrának javát egy mobiltelefonokból álló farm adja, ezeken keresztül töltik fel a hamis influencerek nevében a reklámcélú videókat a TikTokra. A meghackelt felületen látta a telefonokat és a távoli irányításukra használt számítógépeket, a TikTok-fiókokat, a jelszavakat, még az „influencerek” függőben lévő teendőinek a listájához is hozzáfért.
A hacker több mint 400 TikTok-fiók listáját is átadta az ügyről beszámolt 404 Media kiadványnak, ezeknek körülbelül a fele reklámozott aktívan termékeket.
A fiókok oroszlánrészéről nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy fizetett hirdetéseket töltögetnek fel a kamuprofilokra, ami állami törvények mellett a TikTok szabályzatát is sérti.
A reklámcég által futtatott fiókok többek közt nyelvtanuló appokat, étrend-kiegészítőket, masszírozó eszközöket, társkereső alkalmazásokat népszerűsítettek. Egy „Chloe Davis” nevű, teljesen MI segítségével generált női karakter például olyan 200 videóban reklámozott egy rollercéget.
A hacker szerint már 2025. október 31-én jelezte az általa megtalált sebezhetőséget a Doublespeednek, de még hetekkel később is hozzáférése volt a rendszeréhez, részben ezért állt most a nyilvánosság elé a hackeléssel.
Maga a reklámcég teljesen gátlástalan, a weblapjáról egyértelműen kiderül, hogy miben utazik.
- „A figyelem automatizálása”
- „Ne fizess még egyszer embernek. Soha nem volt egyszerűbb tartalmat készíteni és terjeszteni emberi költség nélkül”
– áll a reklámszövegeiben.
A reklámcég nem titkoltan különféle módszerekkel próbálja kikerülni, hogy a TikTok gépi rendszerei felismerjék és letiltsák a kamu profilokat és a jelöletlen hirdetéseket.
Emellett persze kritikus fontosságú számára, hogy a fiktív influencerek maximálisan meggyőzőek legyenek, elvégre a legfontosabb célját a nézők megtévesztése jelenti.
A DoubleSpeed nem kívánta kommentálni a meghackelését. A reklámcég puszta tetteinél sokkal ijesztőbb, hogy technikailag egyáltalán lehetséges ilyen módon, tömegesen kamu profilokat és fiktív embereket generálni, akik aztán meggyőző gépi tartalmakkal termékeket reklámozhatnak vagy nézeteket terjeszthetnek a közösségi médiában.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!