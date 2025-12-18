Meghackelték a hamis influencereket gyártott reklámcéget

Már októberben felkeltette a figyelmet az Andreessen Horowitz kockázati tőkealap által is támogatott Doublespeed startup. A gyanús reklámcég igencsak újszerű módszerekkel dolgozik, mesterséges intelligenciával készített, hamis influencereket bocsát az ügyfelek rendelkezésére a termékeik reklámozásához.

Mindent megtesz a gátlástalan reklámcég, hogy a TikTokot és a nézőket is átverje

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

A Doublespeed működésével kapcsolatos részleteket eddig csak sejteni lehetett, azonban egy hacker most feltörte a teljes infrastruktúráját és kiteregette a startup szennyesét.

Ezzel soha nem látott betekintést adott abba, hogy miként működik a több száz hamis influencert és közösségi médiás fiókot futtató reklámcég, hogyan próbálja MI-vel generált karaktereket mutató videókkal ipari méretben manipulálni a fogyasztókat a TikTokon.

Így működik a reklámcég

A névtelenséget kért hacker szerint a reklámcég infrastruktúrának javát egy mobiltelefonokból álló farm adja, ezeken keresztül töltik fel a hamis influencerek nevében a reklámcélú videókat a TikTokra. A meghackelt felületen látta a telefonokat és a távoli irányításukra használt számítógépeket, a TikTok-fiókokat, a jelszavakat, még az „influencerek” függőben lévő teendőinek a listájához is hozzáfért.

A hacker több mint 400 TikTok-fiók listáját is átadta az ügyről beszámolt 404 Media kiadványnak, ezeknek körülbelül a fele reklámozott aktívan termékeket.

A fiókok oroszlánrészéről nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy fizetett hirdetéseket töltögetnek fel a kamuprofilokra, ami állami törvények mellett a TikTok szabályzatát is sérti.

A reklámcég által futtatott fiókok többek közt nyelvtanuló appokat, étrend-kiegészítőket, masszírozó eszközöket, társkereső alkalmazásokat népszerűsítettek. Egy „Chloe Davis” nevű, teljesen MI segítségével generált női karakter például olyan 200 videóban reklámozott egy rollercéget.

A hacker szerint már 2025. október 31-én jelezte az általa megtalált sebezhetőséget a Doublespeednek, de még hetekkel később is hozzáférése volt a rendszeréhez, részben ezért állt most a nyilvánosság elé a hackeléssel.