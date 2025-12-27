Jövőre jöhet a robot, amely valóban besegít a házimunkába

A LG Electronics a 2026 január elején Las Vegasban megrendezésre kerülő CES 2026 kiállításon egy olyan humanoid robotot mutat be, amelyet kifejezetten háztartási feladatokra terveztek. A vállalat célja nem kevesebb mint az, hogy a robotika kilépjen a látványos, de kevéssé hasznos bemutatók világából, és valódi segítséget nyújtson a mindennapokban.

Az LG CES 2026-on mutatja meg, mire lesz képes az otthoni robotsegéd

A koncepció szorosan kapcsolódik az LG „Zero Labor Home” víziójához, amelynek lényege, hogy a technológia levegye a rutinfeladatok terhét az emberek válláról. Ebben a megközelítésben a robot nem különálló kütyü, hanem az otthon természetes része.

Humanoid robot, valódi kezekkel

Az LG robotja humanoid kialakítást kapott, ami nem csupán esztétikai döntés. A két kar és a kézszerű végződések lehetővé teszik, hogy a robot olyan feladatokat is elvégezzen, amelyekhez eddig emberi mozgásra volt szükség. Tárgyak megfogása, áthelyezése vagy akár egyszerűbb rendrakási műveletek is szóba kerülhetnek.

A robot karjai több szabadságfokkal mozognak, ami finomabb és pontosabb mozdulatokat tesz lehetővé. Ez azért kulcsfontosságú, mert egy háztartásban nem steril, ipari környezetben kell boldogulnia, hanem változatos tárgyakkal és szűk terekkel.

Nemcsak mozog, hanem érzékel és reagál

A humanoid robot működésének alapja egy komplex szenzorrendszer. Kamerák, mikrofonok és egyéb érzékelők segítik abban, hogy felismerje a környezetét, értelmezze az utasításokat, és reagáljon a helyzetekre. A cél az, hogy ne előre programozott mozdulatokat ismételjen, hanem alkalmazkodjon az adott otthoni szituációhoz.

A cég hangsúlyozza az úgynevezett érzelmi intelligenciát is, amelynek köszönhetően a robot idővel megtanulhatja a lakók szokásait. Ez nem érzelmeket jelent a szó klasszikus értelmében, hanem azt, hogy a rendszer képes felismerni visszatérő mintákat és ezekhez igazítani a működését.

Mit jelenthet ez a gyakorlatban

A bemutató alapján a robot elsősorban kisebb, időigényes háztartási feladatokban segíthet. Ilyen lehet például tárgyak összegyűjtése, egyszerű pakolás, előkészítés vagy akár az okosotthon-eszközök kezelése. Nem helyettesíti az embert, inkább asszisztensként működik.