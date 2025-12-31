Fantasztikus funkciót kaptak ingyen a népszerű robotporszívók

A csődje ellenére élő és viruló iRobot meglepetésszerű szoftverfrissítést adott ki három újabb robotporszívójához, így a Combo 10 Maxot követően már a Plus 500 Combo, a Max 700 Vac, továbbá a Max 700 Combo modellek is támogatják a Matter okosotthonos szabványt.

Egy füst alatt három újabb Roomba robotporszívó is támogatni kezdte a Matter szabványt

Fotó: Onur Binay / Unsplash

Ennek köszönhetően a három robotporszívó már hozzáadható az Apple Home, a Samsung SmartThings, vagy egyéb Matter irányítóhubon keresztül a többi okosotthonos kütyühöz. Ehhez csak el kell indítani a Roomba mobilappját, a főmenüjének okosotthon részét megnyitva végezhető el a termékek integrálása a vezérlőközponttal.

Sokan nem tudják, de például a modern szoftverű Samsung és LG okostévék is képesek Matter irányítóközpontként funkcionálni, így ha rendelkezésre állnak, akkor nem kell külön hubot venni a Matter szabványú okosotthonos kütyük vezérléséhez.

Így könnyebb automatizálni a robotporszívókat

A robotporszívók alapszintű támogatását a Matter okosotthonos szabvány 1.2-es verziója hozta el, lehetővé téve a takarítási módok állítgatását, a hibajelzések és állapotjelentések megtekintését, a távoli indítást és leállítást. Ezt követően a Matter 1.4 tovább bővítette a lehetőségeket, például a szobánkénti takarítási parancsok is támogatottá váltak, a szabvány ezen változatának a támogatását idén áprilisban elsőként a Samsung SmartThings vezette be.

