Dühöngtek az autósok a robottaxik miatt

A Waymo ideiglenesen felfüggesztette az önvezető robottaxis szolgáltatását San Franciscóban, miután a járművek komoly forgalmi dugókat okoztak egy számos városrészt érintett áramszünet idején. A rendkívül áramszünet az év legrövidebb napján történt, helyi idő szerint délután egy óra után kezdődött egy elosztóközpontban kitört tűz miatt. Két órával később volt a legrosszabb pillanat, akkor 130 ezer otthonban és vállalkozásnál nem volt áram, hétfő éjfélkor pedig még mindig 15 ezer szolgáltatási hely volt villamos energia nélkül.

Egy áramszünet elég volt ahhoz, hogy káoszba fulladjon a Waymo robottaxik ügyködése

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Waymo robotaxik eredetileg csak a mobilnetes kapcsolatukat veszítették el a helyzet miatt, azonban a korai sötétedés miatt késő délutánra elkezdtek dugókat és fennakadásokat okozni a városban. A közvilágítás és a közlekedési lámpák irányítása nélkül számos kereszteződésben tanácstalanná váltak, az emberi sofőröktől eltérően nem tudták az ilyenkor elvárt módon kezelni a helyzetet, inkább lecövekeltek vagy csigalassan haladtak.

6 Waymo’s parked at a broken traffic light blocking the roads. Seems like they were not trained for a power outage pic.twitter.com/9fBkoxgKwe — Walden (@walden_yan) December 21, 2025

Nem lehet hagyatkozni a robottaxikra

A problémák miatt a Waymo este nyolckor hivatalosan is felfüggesztette a szolgáltatást, próbálta eltüntetni az utakról a lebőgött a robottaxijait, amíg helyre nem áll mindenhol az áramszolgáltatás. A közösségi médiát elárasztották a képek és a videók a veszteglő járművekről és a kialakult dugókról, tréfás vagy bosszankodó kommentárok mellett.

On the eve of the longest night of 2025, many parts of San Francisco lost power. Traffic lights were out. Fleets of Waymo were stuck and confused. pic.twitter.com/uespcBhijt — Ann (@AnnTrades) December 21, 2025

A rendkívüli incidens legnagyobb tanulsága, hogy a robottaxik a mai napig csak erősen kontrollált körülmények között képesek elfogható teljesítményt nyújtani. Még egy ritkán látott jellegű áramszünet is elég ahhoz, hogy ne csak megbénuljanak, de más járművek közlekedését is akadályozni kezdjék.

bad day to be a Waymo in SF during a PG&E-induced power outage pic.twitter.com/3SwEP993zn — Mishaal Abbasi (@WhereIsMishaal) December 21, 2025

