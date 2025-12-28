Csődbe ment a legismertebb robotporszívó-gyártó, erre figyeljen, aki ilyet vett!

Bekövetkezett az amerikai iRobot vezetője által az év elején belengetett legrosszabb forgatókönyv, csődbe ment a robotporszívók ősének tartott vállalat. A helyzet mögött elsősorban az agresszív árazással és gyors termékfejlesztéssel dolgozó kínai konkurencia áll, az iRobot árban és funkcionalitásban sem tudott versenyezni velük a Roomba termékekkel.

iRobot Roomba j7

Fotó: iRobot

A csődvédelmi eljárásról kiadott közleményében az iRobot azt állította, hogy nincs vége a dalnak, a kínai Picea Robotics felvásárolja majd a csődbe ment céget.

A Piceával egy ideje már kapcsolatban állt az iRobot, ez segített megtervezni és gyártani a legújabb generációs Roomba termékeket, a jövőben pedig átveszi a robotporszívós márkát.

Ezt kell tudniuk a Roomba porszívók gazdáinak

A csőd persze több fontos kérdést is felvetett arról, hogy mi lesz a Roomba robotporszívókkal és a vevőikkel. A napokban a TechRadar elérte az iRobot ügyvezető igazgatóját, Gary Cohen pedig egyértelműen tisztázta a kérdéseket: elvileg semmitől sem kell tartaniuk a vevőknek.

Elmondása szerint a Roomba porszívók és a mobilappjuk előreláthatóan a továbbiakban is gond nélkül működnek majd, továbbá a garanciális ügyintézésben sem lesz fennakadás.

Sőt: a következő hónapokban újabb Roomba termékek kerülnek majd piacra, bár azokat már a Picea Robotics leánycégeként dobja majd piacra az iRobot. A tulajdonosváltás miatt számottevő belső változásokra kell számítani, de a vásárlók mindebből elméletileg semmit sem vesznek majd észre.

