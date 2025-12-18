Azonnal le kell cserélni ezeket a veszélyes routereket

A legtöbb modern informatikai eszköz olyan szoftverfrissítésekre támaszkodik a megfelelő működéséhez, amelyek nemcsak új funkciókat hoznak, de sebezhetőségek javításán keresztül védelmet nyújtanak a kiberfenyegetésekkel szemben. Amikor ezek a frissítések megszűnnek, akkor az eszközök könnyű prédává válnak a kibertámadók számára. Ez nem csak a számítógépek és a mobilok esetében igaz, hanem a wifi routerekre is vonatkozik.

A támadók teljesen automatizált módszerekkel keresik és hackelik meg a netre csatlakozó, sebezhető routereket

Fotó: Max Bender / Unsplash

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nemrég számos olyan régebbi Linksys-routerrel kapcsolatban adott ki figyelmeztetést, amelyek már rég nem kapnak biztonsági frissítéseket, de még széles körben használatban vannak az otthoni és az üzleti felhasználóknál.

A hatóság szerint ezek az eszközök mára különösen sebezhetővé váltak a rosszindulatú támadásokkal szemben.

A számítógépeken futó vírusirtók nem képesek detektálni a routerek ellen indított kibertámadásokat, amelyekkel például bűncselekmények elkövetésére használt botnetekbe szervezik az elavult termékeket.

Nincs mit tenni, cserélni kell a régi routereket

Az FBI szerint a következő eszközök különösen veszélyeztetettek:

Linksys E1200

Linksys E2500

Linksys E1000

Linksys E4200

Linksys E1500

Linksys E300

Linksys E3200

Linksys WRT320N

Linksys E1550

Linksys WRT610N

Linksys E100

Linksys M10

Linksys WRT310N

A hatóság azt javasolja, hogy a használóik minél előbb cseréljék le ezeket az eszközöket olyan modern routerre, amely még rendszeresen frissítéseket kap. Az új modell beszerzéséig érdemes letiltani a böngészőből elérhető beállítófelületükön a távoli elérési funkciót, ez megnehezítheti a támadásukat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!