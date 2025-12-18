Azonnal le kell cserélni ezeket a veszélyes routereket

A legtöbb modern informatikai eszköz olyan szoftverfrissítésekre támaszkodik a megfelelő működéséhez, amelyek nemcsak új funkciókat hoznak, de sebezhetőségek javításán keresztül védelmet nyújtanak a kiberfenyegetésekkel szemben. Amikor ezek a frissítések megszűnnek, akkor az eszközök könnyű prédává válnak a kibertámadók számára. Ez nem csak a számítógépek és a mobilok esetében igaz, hanem a wifi routerekre is vonatkozik.
Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nemrég számos olyan régebbi Linksys-routerrel kapcsolatban adott ki figyelmeztetést, amelyek már rég nem kapnak biztonsági frissítéseket, de még széles körben használatban vannak az otthoni és az üzleti felhasználóknál.
A hatóság szerint ezek az eszközök mára különösen sebezhetővé váltak a rosszindulatú támadásokkal szemben.
A számítógépeken futó vírusirtók nem képesek detektálni a routerek ellen indított kibertámadásokat, amelyekkel például bűncselekmények elkövetésére használt botnetekbe szervezik az elavult termékeket.
Nincs mit tenni, cserélni kell a régi routereket
Az FBI szerint a következő eszközök különösen veszélyeztetettek:
- Linksys E1200
- Linksys E2500
- Linksys E1000
- Linksys E4200
- Linksys E1500
- Linksys E300
- Linksys E3200
- Linksys WRT320N
- Linksys E1550
- Linksys WRT610N
- Linksys E100
- Linksys M10
- Linksys WRT310N
A hatóság azt javasolja, hogy a használóik minél előbb cseréljék le ezeket az eszközöket olyan modern routerre, amely még rendszeresen frissítéseket kap. Az új modell beszerzéséig érdemes letiltani a böngészőből elérhető beállítófelületükön a távoli elérési funkciót, ez megnehezítheti a támadásukat.
