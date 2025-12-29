Rengeteg Samsung mobil kap nagy frissítést

A Samsung mostanra minden megfelelő készülékére kiadta az Android 16 alaprendszert és a OneUI 8.0 kezelőfelületet, azonban az élet nem áll meg, máris a láthatáron van a következő jelentős szoftverfrissítés.

A média munkatársai a Samsung Galaxy S24 Ultrát vizsgálják a bemutatóján

Fotó: Samsung

A Sammyguru értesülései szerint a gyártó december elején megkezdte a következő nagy rendszerfrissítés belső tesztelését. Ez az Android 16 újabb QPR2 alapváltozatát használja, de ami ennél fontosabb, hogy a rengeteg feltűnő csiszolást és reszelést hozó OneUI 8.5 kezelőfelületet is elhozza majd.

Ez többek közt nagyobb fokú testre szabhatóságot, az Apple-féle Liquid Glass felületre szándékosan hasonlító effekteket, modernizált kinézetű és ikonú appokat, kiterjesztett lopásvédelmi funkciókat tartalmaz.

Ezeken a Samsungokon már tesztelik frissítést

A OneUI 8.5 a Galaxy S25 széria tagjain egyes országokban már nyilvános tesztelés alatt áll, ám első körben jó eséllyel a jövő év elején bemutatkozó Galaxy S26 szérián lesz stabil formában elérhető. Szerencsére nem csak a drágák, de rengeteg meglévő mobil is megkapja majd, a lenti készülékekkel rendelkezők számíthatnak rá, hogy valamikor a jövő tavasz és nyár környékén befut a telefonjukra vagy a táblagépükre.

Galaxy S-széria

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE, de még nem indult el frissítés belső tesztelése

Galaxy A-széria

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A17 LTE/5G

Galaxy A16 5G

Galaxy Z-széria

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Táblagépek

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!