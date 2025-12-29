Rengeteg Samsung mobil kap nagy frissítést

Hírlevél
39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Újabb Androidot és csiszoltabb kezelőfelület hoz. Kiszivárgott a lista, hogy melyik Samsungokon kezdődött meg a tesztelése.
SamsungmobilGoogle Android

A Samsung mostanra minden megfelelő készülékére kiadta az Android 16 alaprendszert és a OneUI 8.0 kezelőfelületet, azonban az élet nem áll meg, máris a láthatáron van a következő jelentős szoftverfrissítés.

samsung galaxy s24 ultra
A média munkatársai a Samsung Galaxy S24 Ultrát vizsgálják a bemutatóján
Fotó: Samsung

A Sammyguru értesülései szerint a gyártó december elején megkezdte a következő nagy rendszerfrissítés belső tesztelését. Ez az Android 16 újabb QPR2 alapváltozatát használja, de ami ennél fontosabb, hogy a rengeteg feltűnő csiszolást és reszelést hozó OneUI 8.5 kezelőfelületet is elhozza majd. 

Ez többek közt nagyobb fokú testre szabhatóságot, az Apple-féle Liquid Glass felületre szándékosan hasonlító effekteket, modernizált kinézetű és ikonú appokat, kiterjesztett lopásvédelmi funkciókat tartalmaz.

Ezeken a Samsungokon már tesztelik frissítést

A OneUI 8.5 a Galaxy S25 széria tagjain egyes országokban már nyilvános tesztelés alatt áll, ám első körben jó eséllyel a jövő év elején bemutatkozó Galaxy S26 szérián lesz stabil formában elérhető. Szerencsére nem csak a drágák, de rengeteg meglévő mobil is megkapja majd, a lenti készülékekkel rendelkezők számíthatnak rá, hogy valamikor a jövő tavasz és nyár környékén befut a telefonjukra vagy a táblagépükre.

Galaxy S-széria

  • Galaxy S26
  • Galaxy S26+
  • Galaxy S26 Ultra
  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S21 FE, de még nem indult el frissítés belső tesztelése

Galaxy A-széria

  • Galaxy A57
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A37
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A33
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A17 LTE/5G
  • Galaxy A16 5G

Galaxy Z-széria

  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5

Táblagépek

  • Galaxy Tab S11
  • Galaxy Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8 Ultra

