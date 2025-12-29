Rengeteg Samsung mobil kap nagy frissítést

A Samsung mostanra minden megfelelő készülékére kiadta az Android 16 alaprendszert és a OneUI 8.0 kezelőfelületet, azonban az élet nem áll meg, máris a láthatáron van a következő jelentős szoftverfrissítés.
A Sammyguru értesülései szerint a gyártó december elején megkezdte a következő nagy rendszerfrissítés belső tesztelését. Ez az Android 16 újabb QPR2 alapváltozatát használja, de ami ennél fontosabb, hogy a rengeteg feltűnő csiszolást és reszelést hozó OneUI 8.5 kezelőfelületet is elhozza majd.
Ez többek közt nagyobb fokú testre szabhatóságot, az Apple-féle Liquid Glass felületre szándékosan hasonlító effekteket, modernizált kinézetű és ikonú appokat, kiterjesztett lopásvédelmi funkciókat tartalmaz.
Ezeken a Samsungokon már tesztelik frissítést
A OneUI 8.5 a Galaxy S25 széria tagjain egyes országokban már nyilvános tesztelés alatt áll, ám első körben jó eséllyel a jövő év elején bemutatkozó Galaxy S26 szérián lesz stabil formában elérhető. Szerencsére nem csak a drágák, de rengeteg meglévő mobil is megkapja majd, a lenti készülékekkel rendelkezők számíthatnak rá, hogy valamikor a jövő tavasz és nyár környékén befut a telefonjukra vagy a táblagépükre.
Galaxy S-széria
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE, de még nem indult el frissítés belső tesztelése
Galaxy A-széria
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A17 LTE/5G
- Galaxy A16 5G
Galaxy Z-széria
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Táblagépek
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
