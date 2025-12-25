Leállították a hamis Samsung mobilokat készítő gyárat

Meghökkentő rendőrségi akcióról számolt be az indiai média, meglepetésszerű rajtaütés keretében felszámoltak egy hamis Samsung Galaxy mobilokat összeszerelt gyárat. Az országban komoly problémát jelentenek a hamisított elektronikai termékek, a csalók leginkább a Galaxy és az iPhone mobilokat klónozzák, első pillantásra viszonylag jól, de ténylegesen gyenge minőségben.

Made in Vietnam felirat volt a hamis Samsungok címkéjén

Fotó: Andrey Matveev / Unsplash

A The Indian Express beszámolója szerint Delhi rendőrsége egy bejelentés nyomán csapott le az illegális telefongyárra. A 2025. december 14-re virradó éjszakán végrehajtott akció során négy embert értek tetten és tartóztattak le, akik Kínából származó alkatrészekből állították össze a készülékeket.

Nagy tételben gyártották a hamis Samsungokat

A rajtaütés során a rendőrség 512 darab hamis Samsung Galaxy telefont foglalt le, köztük a Galaxy S Ultra, a Galaxy Z Fold és a Galaxy Z Flip modellek klónjait.

A hamisítványokat darabonként 35–40 ezer indiai rúpiáért, nagyjából 130-150 ezer forintért tervezték értékesíteni a csalók.

Az elkészült mobilok mellett 124 alaplapot, 138 akkumulátort, 459 hamis és „Made in Vietnam” feliratú IMEI-matricát, valamint speciális összeszerelő eszközöket is találtak.

A nyomozás következő lépése a beszállítói lánc feltérképezése és a hamisított mobilok disztribútorainak azonosítása lesz, az indiai rendőrség a teljes bűnhálózatot felszámolná. A hamisítványok elleni küzdelem nem csak azért fontos, hogy a csalók kevesebb vevőt verjenek át a klón termékeikkel, de a másolt márkák megítélését is veszélyeztetik a gyenge másolataik.

