Majdnem chipek nélkül maradtak a Samsung Galaxy mobilok

A memóriachipekből kialakult drámai túlkeresletnek köszönhetően hosszú évek után először csörög a kassza a chipgyártóknál, az egekbe szökött áraknak köszönhetően költői túlzással a világ összes pénzét megkeresik. A határokat nem ismerő nyerészkedésre most döbbenetes példát hozott a dél-koreai Sedaily kiadvány, a Samsung cégcsoport Device Solutions chipgyártó részlege nem akart elfogadható áron chipeket eladni a Galaxy termékeket készítő Mobile Experience divíziónak.

A Samsung legmagasabb szintjein kellett egyezkedni a helyzet megoldása érdekében

A beszámoló szerint a Samsung Electronics két leánycége eddig éves szerződéseken keresztül üzletelt, a mobilos üzletág 12 hónapra előre adta le a chiprendeléseit a testvércégnek.

Az elszállt memóriaárak miatt viszont a DS egyszerűen visszautasította, hogy baráti és fix áron ekkora rendelést vegyen fel a 2026-os évre, ami üzletileg érthető, de csúnya meglepetést okozott a mobilos részlegnek.

A Samsung nagyfőnökeinek kellett közbelépniük

A rendkívüli helyzetet nem sikerült a szokásos csatornákon és vezetői szinteken megoldani, így a publikáció szerint végül a cégcsoport legfelsőbb köreinek kellett tárgyalóasztalhoz ülniük.

A hírek szerint valószínűleg az lesz a megoldás, hogy a Samsung chipgyártó részlege a belátható jövőben három hónapos rendeléseket adhat majd le a chipgyártó részlegnek.

A helyzet kontextusaként 12 GB LPDDR5X memória ára az év eleji 33 dolláros szintről mostanra 70 dollárra lőtt ki. A Samsung chipgyártó részlege veszteséges, és részben a mostani őrült árak meglovagolásával szeretnék 2027-re nyereségessé tenni. A chipgyártó divíziónak joga van visszautasítani a testvércégeinek a rendeléseit, ha erre van szüksége a saját üzleti sikeréhez.

