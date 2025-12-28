Túl drága a saját termékek vásárlása a Samsungnak

Egy friss jelentés szerint a Samsung komolyan fontolóra vette, hogy a jövőben kínai gyártású OLED kijelzőket használjon a Galaxy csúcsmobiljaiban. Az értesülések alapján a kínai BOE kijelzőgyártótól szerezné be a telefonjaiba kerülő panelek egy részét, ez a cég az iPhone-okba is szállít OLED paneleket.

A drágább Samsungokba kerülhetnek majd kínai OLED kijelzők

Fotó: Amanz / Unsplash

Az iparági források szerint a Samsung és a BOE nemrég tárgyalóasztalhoz ültek a lehetséges üzlet megbeszélésére, miután sikerült lezárniuk egy éveken át húzódott szabadalmi vitát. A perben a BOE-t vétkesnek találták a Samsung OLED kijelzőkkel kapcsolatos szabadalmainak a megsértésében, de talán nem is baj a kínai cég számára a helyzet, a jogi konfliktus lezárása legalább megnyitotta az utat a Samsunggal való üzletelés előtt.

Túl drága a Samsungtól való vásárlás a Samsung számára

A források szerint a lehetséges üzlet okát színtisztán a költségcsökkentés jelenti. A Samsung mobilgyártó leánycége jelenleg a Samsung kijelzőgyártó leánycégétől veszi az OLED paneleket, de a kínai BOE jóval olcsóbban képes lehet gyakorlatilag ugyanazt a terméket leszállítani számára.

Az elrobbant memóriaárak miatt különösen fontossá válhatott, hogy valamin lehessen spórolni a mobilokban, miután a hírek szerint a Samsung chipgyártó leánycége aranyáron adja a lapkákat a mobilgyártó leánycégnek.

A források szerint ráadásul már ennyit is csak úgy sikerült elérni, hogy a legnagyobb főnököknek kellett tárgyalóasztalhoz ülniük, különben talán nem is kapott volna lapkákat a mobilgyártó részleg.

A Samsung Electronics ernyője alá tartozó leánycégeknek nem kötelező egymástól vásárolniuk a különböző komponenseket és egyéb termékeket, de persze ez a preferált megoldás, elvégre egy vállalathoz tartoznak.

