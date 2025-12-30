Szuper funkciót kapnak a Samsung okostévék

A Samsung bejelentette, hogy hamarosan elsőként kívánja natívan elérhetővé tenni a Google Fotók szolgáltatást az okostévéin. Ez elsőre talán nem tűnik szenzációsnak, de még az Android TV és a Google TV okostévés rendszerek sem kínálnak integrációt a Google Fotók szolgáltatással, ami a szükségesnél komplikáltabbá teszi például a képek mutogatását a családi összejöveteleken.

A jövő év során válik natívan elérhetővé a Samsung okostévéken a Google Fotók

Fotó: Samsung

A Google Fotókat a Samsung rögtön össze kívánja boronálni az okostévéken futó Vision AI Companion szolgáltatással is. Így nemcsak könnyen böngészni lehet majd a mobillal készített és felhőbe biztonsági mentett képeket a készülékein, de például a rendszerfelület böngészésekor is feltűnhetnek olyan helyeken, amelyeken az MI szerint valamiféle dekorációként keresnivalójuk van.

Szerkeszteni is lehet majd a képeket a Samsung tévéken

A Samsung szerint a felhőbe mentett képek megjelenítése mellett három olyan specifikus funkció is lesz, amely segíteni próbálja a fotógyűjteménnyel való okostévés interakciókat.

A Memories személyek, helyszínek és jelentős pillanatok alapján válogatott történeteket próbál összeállítani,

a Create with AI segítségével szerkeszthetőek lesznek a képek és akár rövid videók is készíthetőek majd azokból,

míg Personalized Results a tervek szerint tematikusan állítana össze diavetítéseket a képgyűjteményből.

A funkciók ilyen sorrendben márciusban, a jövő év második felében, és a jövő év végén válnak majd elérhetővé a megfelelő Samsung okostévéken.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!