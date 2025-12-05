Őrület: tízperces házhoz szállítást ígér a Samsung

A Samsung tájékoztatása alapján a fogyasztók már nemcsak a mobiljaik villámgyors működését, de azok internetes rendelés utáni villámgyors kiszállítását is elvárják. Ennek érdekében nemrég partnerségre lépett Indiában a főként ételekre szakosodott Swiggy Instamart bevásárlóappal, a Galaxy mobiljai után pedig mostantól táblagépeket, okosórákat, fülhallgatókat, töltőket, kábeleket, egyéb kiegészítőket is rendelhetnek ezen keresztül az indiai vevők.

A reklámszöveg szerint tíz perc alatt kiviszi a futár a Samsung eszközöket

Fotó: Daniel Romero / Unsplash

Méghozzá nem is akárhogy: a Samsung és a Swiggy Instamart azt állítják, hogy a rendelés leadását követően a futár ideális esetben tíz perc alatt megérkezik a vevőkhöz a rendelt termékekkel. Sajnos a cégek nem árulták el, hogy a nyaktörő sebességű kiszállítás a rendelések hány százalékában valósul meg, mennyire reklámszöveg a tízperces kiszállítás.

Ettől függetlenül nem lehet panaszuk a vevőknek, ha a rendelés leadását követően egy órával kopogtat a futár az új Galaxy mobiljukkal vagy töltőjükkel, ilyenre tempóra eddig csak az ételrendelések során volt példa.

A Samsung szerint már elvárás a gyorskereskedelem

A Samsung véleménye szerint a nagyvárosokban egyre inkább elvárássá válik a webshopokból és a mobilappokon keresztül rendelt termékek extrém sebességű kiszállítása, nem korlátozódik többé pizzákra, hamburgerekre és hasonló készételekre az igény. Ennek megfelelően a Swiggy Instamarttal való együttműködéssel szimplán kiszolgálná a vevők igényeit, ezzel erősítve a piaci pozícióját.

