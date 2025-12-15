Életeket menthet a segélyhívóval való videócsevegés

A Google minden képzeletet felülmúlóan hasznos fejlesztést tett elérhetővé elsőként az Egyesült Államokban: ha szerencséjük van az androidos mobilokkal rendelkezőknek, akkor mostantól élő videócsevegést folytathatnak a segélyhívó központok munkatársaival.

Életet menthet, ha a segélyhívó diszpécsere látja, hogy mi történik

Fotó: Yassine Khalfalli / Unsplash

Az új funkciónak köszönhetően a diszpécser valós időben láthatja, hogy mi történik a helyszínen, és ennek alapján jobb és pontosabb utasításokat adhat; például újraélesztés vagy elsősegély nyújtása közben ez rendkívüli segítség lehet.

A videócsevegés különösen hasznos lehet akkor, ha a hívó pánikban van, eltévedt, vagy nem tudja pontosan elmagyarázni a helyzetet.

Egy koppintás a segélyhívóval való videócsevegés

A Google tájékoztatása szerint az Emergency Live Video funkció jelenleg kizárólag az USA-ban érhető el, és csak az olyan 911-es segélyhívóközpontok esetében működik, amelyek a RapidSOS, a Motorola Solutions, vagy a Prepared911 platformokat használják a működésük során.

Viszont új mobil nem kell hozzá, Android 8.0-tól kezdve működik, és semmiféle extra appot sem kell előre telepíteni a használatához.

A segélyhívóval való videócsevegés úgy működik, hogy a diszpécser kérést tud küldeni a videócsevegési módra való átváltásra. Ezt a hívó félnek csak jóvá kell hagynia a képernyőn felbukkant gomb lekoppintásával, és máris átvált beszédről videóchatelési módra a segélyhívás.

Egyelőre nem világos, hogy az Emergency Live Video mikor válhat elérhetővé az USA-n kívül. A problémát az jelenti, hogy műszaki feltételei vannak a működésének, a segélyhívó központoknak kompatibilis szoftverekre kell átállniuk, hogy képesek legyenek videócsevegni a segítséget kérőkkel.

